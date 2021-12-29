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HABERLERAlışveriş Haberleri

Vatandaşın yüzde 70’i yeni yılı evde karşılayacak

#Migros#Alışveriş#Market
Vatandaşın yüzde 70’i yeni yılı evde karşılayacak

Yılbaşı kutlama alışkanlıklarının ve yeni yıldan beklentilerin ortaya konulduğu araştırmanın sonuçları belli oldu.

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Yılbaşı alışverişi yapan Migros müşterilerinin alışveriş tercihlerini ortaya çıkaran anketin sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu yılbaşı akşamını evde ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor. Evlerdeki yılbaşı hazırlıkları geçtiğimiz yıla oranla daha fazla özen gösterilerek yapılırken, sofraların gözdesi mezeler oluyor. Ayrıca katılımcıların bu yıl yılbaşı çekilişlerine artan ilgisi de araştırmada dikkat çekiyor. 

Migros, gelenekselleşen yılbaşı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yüzde 70’i yılbaşı akşamını evde geçirmeyi tercih ederken, geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte geçireceğini belirtenleri oranı yüzde 67’den yüzde 76’a yükseldi. Pandeminin etkilerinin devam ettiği bu yıl da şehir dışı ve yurt dışı seyahatleri planlanmazken, ankete katılanların yüzde 93’ü yılbaşı akşamı seyahat etmeyeceğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 82’sinin yeni yıldan en büyük beklentisi sağlık; bunun yanında yüzde 46’sı ise pandeminin sona ermesini istiyor. Araştırmaya göre bu yıl yılbaşı çekilişine olan ilgide de artış görülüyor.

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#Migros#Alışveriş#Market

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