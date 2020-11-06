Scooter fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli scooter modelleri ve tavsiyeleri

İngilizce kelime olan scooter, iki küçük tekerlek, direksiyon ve ayaklık anlamına gelmektedir. Bir yerden bir yere gidilmek istenildiğinde kısa ya da orta mesafeli alanlara ulaşımı sağlamaktadır.

Scooter Nedir? Ve Ne İşe Yarar?

50-800 cc motorları ile üretilen, küçük ebatlı tekerlekleri bulunan, genellikle otomatik vites seçenekli olan şehir içi ya da şehir dışı ulaşım aracıdır. Bir diğer tanımı ile küçük motosiklet olarak adlandırılabilmektedir. Ayrıca elektrikli versiyonları da bulunmaktadır. Bu tip motosikletin yanı sıra elektrikli ya da motorsuz ayakla gidilen scooter türleri de bulunmaktadır. Bu tip scooterlar en fazla 40 km'ye kadar hız yapabilmektedir.

Scooter Nasıl Kullanılır?

Öncelik her daim sağlığın korunması olmalıdır. İyi ve kaliteli bir kask kullanılmalıdır. Daha sonra ise motosiklet kullanmayı tamamen öğrenmek gereklidir. Motorlu scooter kullanılıyorsa motor çalıştırılır. Vites yardımı ile ilerleme sağlanır. Eğer scooter elektrikli ise motor olmadığından tek yapmanız gereken gaz koluna basmak olacaktır. Gaz ve frenden başka meşgul olabileceğiniz bir durum yoktur.

Scooter Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Scooter ulaşım amaçlı kullanılmış olsa da tutku, zevk, keyif gibi nedenlerden dolayı da çok tercih edilmektedir. Şehir içi ya da şehir dışına yapılacak olan ulaşımlarda motor hacmi ve masrafının düşük olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Scooter Modelleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Scooter modelleri ve çeşitleri firmalara, markalara göre farklılık göstermektedir. Genel olarak touring, cross, enduro ve elektrikli olarak çeşitlendirilmektedir.

Scooter Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

* İhtiyacınızı karşılayacak scooter seçmek

* Motorlu ise motor hacmini öğrenmek

* Hız sınırını bilmek

* Oturma pozisyonu ve rahatlık

* Elektrikli scooter ise herhangi bir arıza olup olmamasını kontrol etmek

* Donanımsal özellikleri ve boyasında herhangi darbe, çizik olmamasını kontrol etmek

* Ekipmanların eksiksiz olması

* Garanti ve servis desteği hizmetinin olması

* Elektrikli scooter ise kaç km sınırı olduğuna dikkat edilmelidir.

Scooter Fiyatları Nedir? En İyi Ucuz Scooter Modelleri ve Tavsiyeleri

Scooter fiyatları marka ve firmalara göre farklılık göstermektedir. Fakat diğer motorlu araçlara göre oldukça uygun ve bütçe dostudur. Şehir içi, şehir dışı, arazi ve elektrikli seçenekleri olan modeller de fiyatlar değişkenlik gösterebilir.