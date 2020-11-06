Puzzle fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli puzzle modelleri ve tavsiyeleri

Online mağazalarda satılan puzzle çeşitleri arasında 5000 ve 10000 parçalık yapbozlar da yer alıyor. Tamamlanan yapbozları duvara asmak için çerçeve satın alınabilir. Kartondan üretilen puzzle halıları da aynı mağazalardan temin etmek mümkün.

Puzzle Nedir?

Yapboz, büyük resmi tamamlamak için, küçük ve birbirleriyle uyumlu olan parçaları yan yana getirme oyunudur. İlk puzzle 1763 yılında bulunsa da 20. yüzyıldan sonra popüler oldu.

Puzzle Ne İşe Yarar?

Puzzle, kübik oyuncaklar gibi çocukların gelişiminde önemli rol oynayan, faydalı bir oyuncaktır. Çocuklarda ince ve kalın motor becerilerini geliştirir. Görsel hafızayı da olumlu etkileyen yap-boz, çocukların aileleriyle birlikte daha kaliteli vakit geçirmesini sağlar. Yapılan son araştırmalar puzzle yapmanın psikolojik faydaları olduğunu da gözler önüne serdi. Çocuklara özgüven kazandıran bu oyun, aynı zamanda problem çözme yeteneklerini de geliştiriyor. Uzmanlar hafıza ve odaklanma sorunu yaşayan yetişkinlerin de sık sık puzzle yapmasını öneriyor.

Puzzle Nasıl Yapılır?

Puzzle resimlerini ya da fotoğraflarını kısa sürede tamamlamak için öncelikle tamamlanacak şekle dikkatlice bakılmalıdır. Dikkat dağınıklığına yol açmaması için gürültülü değil sessiz ortamlarda yapılması önerilir. Yapbozun bütünlüğünü korumak için puzzle çerçevesi ya da puzzle halısı alınabilir.

Puzzle Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Çocuk puzzle çeşitlerinde çizgi film karakterlerinden oluşan birçok resim bulunuyor. Daha hesaplı olduğu için 2'li ve 4'lü olarak satılan puzzle kutuları da satın alınabilir.

Bunun dışında ünlü ressamların çizdiği resimlerden oluşan birçok yapboz çeşidi mevcut. Bunların arasında en çok satın alınan - Kaplumbağa Terbiyecisi, Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği resimleridir. Diğer puzzle modelleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Portresi, dünya haritası, Kız Kulesi ve şehir manzaraları yer alıyor.

Puzzle Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özellikle çocuklar için puzzle satın alırken renklerin canlı olmasına dikkat edilmelidir. Soluk renkli yapboz parçalarını algılamak ve birbirine eklemek çok daha zor olabilir. Bununla birlikte en önemli hususlardan bir diğeri de parçaların kesin kalitesidir. Özellikle ucuz yapbozlarda, parçalar birbirine uymayabilir.

Puzzle kutusunu açtıktan sonra, küçük parçaların sayısı da kontrol edilmeli. Yapbozun alındığı mağaza ile iletişime geçerek eksik parçalar bildirilmelidir.