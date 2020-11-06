Piyano fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli piyano modelleri ve tavsiyeleri

Elektrikli piyanolar evde çalmak için idealdir. Konservatuar öğrencilerinin ve müzisyenlerinin en çok tercih ettiği modeller ise akustik piyanolardır. Piyasada tuş sayısına ve özelliklerine göre birçok piyano türü bulunmaktadır.

Piyano Nedir?

Piyano, caz, klasik müzik ve blues türü müziklerde sıklıkla kullanılan tuşlu bir enstrümandır. 18. yüzyılın ilk çeyreğinde icat edile bu müzik aleti, Avrupa ülkelerinden sonra dünya genelinde büyük ilgi gördü. Günümüzde de en çok çalınan müzik aletlerinin başında gelmektedir.

Piyanoya Ne Amaçla Kullanılır?

Piyano, klasik müzik icra etmek, yeni besteler hazırlamak ve konser yapmak için kullanılır. Sadece solo performanslarda değil orkestralarda da sıklıkla çalınan bir müzik aletidir.

Piyano Nasıl Çalınır / Kullanılır? ?

Bu enstrümanı çalabilmek için profesyonel piyano eğitimi almak gerekir. Bazı kişiler ise önce org ya da klavye öğrenip daha sonra piyanoya geçiş yapar.

Piyanoların temizliği ses kalitesi için son derece önemlidir. Özellikle tuşlarını temizlerken özenli davranmalı ve sadece toz püskülü adı verilen temizleyiciler kullanılmalıdır. Gövde kısmının renk atmaması için piyanoyu güneş ışığının uzağında tutmakta fayda var. Bu enstrümanlar tozdan ve rutubetli ortamlardan da uzak tutulmalı. Ek olarak iç aksamlarında haşerelerin oluşmasını engellemek için naftalin kullanılabilir.

Piyano başka bir yere taşınacaksa mutlaka profesyonel yardım alınmalı. Piyanonun bir yere çarpması akordun bozulmasına ve enstrümanın zarar görmesine neden olabilir.

Piyano Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Dijital konsol piyanolar:

En modern piyano çeşitlerinden biridir. Akordu bilgisayara bağlanarak yapılabilir. En önemli özelliklerinden bir diğeri ise tuşların diğer piyanolara göre çok daha hafif olmasıdır.

2- Kuyruklu piyano:

Profesyonel müzisyenlerin tercih ettiği piyano türüdür. Diğer modellere oranla daha pahalıdır.

3- Taşınabilir dijital piyanolar:

Org ile benzer bir yapıda olsa da dijital piyanoların ses kalitesi çok daha yüksektir.

Piyano Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Piyanonun hangi amaçla alınacağı dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. Eğer sadece hobi olarak müzikle ilgileniyorsanız kuyruklu piyano yerine akustik piyanolardan birini satın alabilirsiniz. Kuyruklu piyanolar ise daha çok müzisyen olmak ve beste yapmak isteyen kişiler için uygundur.