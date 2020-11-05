Koşu Bandı fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli koşu bandı modelleri ve tavsiyeleri

Son yıllarda evlerde kullanılmak için özel olarak üretilmiş koşu bantları uygun fiyat garantisiyle alıcıların tercihine sunuluyor. Bu aletlerin en önemli özelliği katlanabilir olmasıdır. Az yer kaplayan katlanabilir koşu bantları otellerde ve tatil köylerinde de sıklıkla kullanılıyor.

Koşu Bandı Nedir?

Koşu bandı, kondisyon bisikleti ile birlikte en çok kullanılan spor aletlerinden biridir. Temelde üç parçadan oluşur. Bu parçalar: Koşu paleti, motor ve gösterge panelidir.

Koşu Bandı Ne İşe Yarar?

Koşu bantları, ter yoluyla toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Koşu esnasında kalp daha hızlı attığı için metabolizman daha hızlı çalışır. Bu da besinlerin daha hızlı yakılmasını sağlar. Günde 1 saat koşan kişi, yaklaşık olarak 500 kalori yakar.

Koşu Bandı Nasıl Kullanılır?

Koşu bandının hızı üzerindeki panelden rahatlıkla ayarlanabilir. Modellerine göre en düşük hız 3 ya da 4 iken, en yüksek hız da 8 - 10 arasındadır. Önce ısınmak için düşük hızda yürünmeli, hız kademeli olarak arttırılmalı. Bu aletleri tam randımanlı kullanabilmek için koşu bantlarının ayda 1 ya da 2 kez yağlanması gerekmektedir. Bunun için özel üretilmiş spreyler de mevcut. Koşu platformu iki tarafından kaldırılıp sprey sıkılır. Sonrasında koşu bandı çalıştırılır ve 5 - 10 dakika süreyle yağın yayılması beklenir.

Eğer ağırlık çalışılacaksa önce koşu bandında ısınmalıdır. Isınmadan dambıl kaldırmak kasların yırtılmasına ve ağrımasına neden olabilir. Koşu bandını çalıştırmadan önce emniyet anahtarı mutlaka açılmalıdır.

Koşu Bandı Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Eğimsiz Koşu Bandı

2- Katlanabilir Koşu Bandı

3- Motorlu / Masajlı Koşu Bandı

4- Manuel Eğimli Koşu Bandı

5- Bluetooth Fonksiyonlu Koşu Bandı

6- Yağ Ölçümü Yapan Otomatik Eğimli Koşu Bandı

Koşu Bandı Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eğer evde kullanmak üzere koşu bandı alınacaksa sessiz çalışan koşu bantlarından biri alınmalıdır. Bu ürünler diğerlerine göre biraz daha pahalıdır. Daha hesaplı olan seçenek ise koşu bandı minderleridir. Bu minderler paletin üstüne serilir ve bandın çok daha sessiz çalışmasını sağlar.

Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında yürüyüş alanının genişliği ve taşıma kapasitesi de yer alıyor. Özellikle romatizma hastaları ve yaşlılar için, esnek zeminli koşu bantları satın alınmalıdır.