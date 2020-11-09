Keman fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli keman modelleri ve tavsiyeleri

Farklı keman modellerini online mağazalardan temin etmek de mümkün. Elektro kemanlar, diğer modellere göre pahalı olmasına rağmen özellikle genç müzisyenler tarafından tercih ediliyor. Diğer keman çeşitleri 'dan başlayan indirim fırsatlarıyla alıcıların beğenisine sunulmaktadır.

Keman Nedir?

Violin ailesinde yer alan keman, dört telli bir enstrümandır. Aynı zamanda en eski enstrümanlardan biridir. Keman, 1555 yılında İtalyan müzisyen Andre Amati tarafından icat edildi.

Keman Nasıl Çalınır?

Kemanı akort etmek için gövde kısmında yer alan ve ''fix'' adı verilen mekanizmalar kullanılır. Daha gür ve yüksek ses çıkarmak için yaylara keman reçinesi sürülebilir. Kemanın zarar görmemesi için güneş ışığından uzak tutulmalı ve çalınmadığı zamanlarda kutusunda muhafaza edilmelidir.

Keman Nerelerde Çalınır?

Keman, konserlerde, dinletilerde, orkestralarda ve stüdyolarda çalınır. Aynı zamanda öğrenilmesi en zor yaylı çalgılardan biridir. Keman çalmayı öğrenmek isteyenler özel ders almalıdır.

Keman Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Elektro Keman:

Evde keman çalmak isteyenlerin tercih ettiği enstrümanların başında gelmektedir. Diğer modellerden en büyük farkı sesinin ayarlanabilir olmasıdır. Kısık sesle prova yapma imkanın sunan elektro kemanlar, kablolar ile bilgisayara bağlanabilir. Akordu da bilgisayar üzerinden yapılabilen bu enstrümanların garanti süresi 2 yıldır.

2- Klasik Keman:

Yeni çıkan klasik kemanlarda, alıcılara birçok kullanım avantajı sunuluyor. Bunların başında kemanın yanında hediye olarak gönderilen nem ölçer kutusu gelmektedir. Ortamın nemini ölçen bu kutular, kemanların korunmasını sağlıyor. Bir diğer yeni özellik ise akort için kullanılan fix'lerin kemanın kuyruğundan bağımsız olmasıdır.

Diğer keman çeşitleri şunlardır: Mat cilalı akustik keman, tam boy 4/4 keman, el yapımı beyaz keman.

Keman Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diğer enstrümanlarda olduğu gibi kemanı da nerede çalınacağı çok önemlidir. Örneğin evde çalmak için en uygun tercih elektro keman olacaktır. Akustik ve klasik kemanlar ise daha çok beste yapmak ve konser vermek için tercih edilir.

Keman ile birlikte mutlaka alınması gereken çeşitli ekipmanlar var. Bunların başında ise nota sehpası geliyor. Keman çalmayı daha hızlı bir şekilde öğrenmek isteyenler, gam kitaplarına başvurabilir. Keman ile birlikte satın alınabilecek diğer ekipmanlar şunlardır: Metronom, keman reçinesi, akort kulaklığı, keman kuyruğu ve kutusu.