Jenga fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli jenga oyunu çeşitleri ve tavsiyeleri

Birçok yerde bulunabilen jenga oyunu özellikle her yaş grubundan kişi için çok zevkle oynanan oyunların başında gelir. Denge ve konsantrasyon oyunlarından biri olan jenga oyunu ile ilgili birçok kişi merak içinde kalır. Hem kendini geliştirip hem de oyun oynamak isteyen kişiler oyunla ilgili detayları öğrenmek amacıyla araştırmalara girişir.

Jenga Oyunu Nedir?

Jenga denge ve konsantrasyon oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük parçalara bölünmüş ahşap bloglar üst üste dizilerek bir kule oluşturulur. Teker teker üst üste dizilen bu bloklarla birlikte oluşturulan kule içerisinden gerekli olan parçalar alınmaya başlanır. Başlangıçta her bir oyuncu daha boşluk yokken istediği bloğu alabilirken oyun ilerledikçe çekilecek blog için çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde rastgele bir bloğu almak dengeyi bozacağı için onun kaybedilmesine sebep olur.

Jenga Oyunu Nasıl Kullanılır?

Jenga 54 tahta blokla bir kule kurularak oluşturulan bir oyundur. Bu oyunu oynamak için öncelikle ihtiyacımız olan şey sert bir zemindir. Bu sert zemin aynı zamanda düz olmak zorundadır. Daha sonra tahta bloklar zemin üzerine dizilmeye başlar. Her sırada 3 tahta blok bulunmalıdır. İlk 3 tahta blok enlemesine dizilmişse, sonra ki tahta blok boylamasına dizilmelidir.

Blokların dizimi bitirdikten sonra her bir oyuncu bir tahta blok çekerek oyun oynamaya başlar. Sırayla çekilen tahta bloklar ise kulenin üstüne dikkatlice yerleştirilmeye başlar. Blokları çekerken düşüren oyuncu oyunu kaybetmiş sayılır. Bu süre zarfında kuleden tahta bloğu çekecek oyuncu tek eliyle tahta blokları çekmelidir. Yenilen oyuncu tahta bloğu tekrardan dizer ve oyun için sonra ki tur başlar.

Jenga Ne İşe Yarar?

Jenga denge ve konsantrasyon oyunu olduğu için jenga oyunu oynayanların konsantrasyonunu artırmaya yardımcı olur. Bu oyun el -göz koordinasyonunu geliştirerek ince motor becerilerini aktif çalıştırır. Dikkat geliştirici bir oyundur.

Jenga Hangi Amaçla Kullanılır?

Bu sebeple özellikle erken yaşlarda çocuklarla bu oyunu oynamak çocukların konsantrasyon ve dikkatini geliştirirken aynı zamanda el göz koordinasyonunu da arttırır.

Jenga Modelleri Nelerdir?

jenga genel olarak aynı tarzda oynanan fakat farklı materyallerden oluşturulan bir oyundur. bu sebeple kişiler istedikleri materyalden oluşturulan jenga oyununu alabilir.

Jenga Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Jenga dikkat ve konsantrasyon oyunu olarak karşımıza çıkan oyunlardan bir tanesidir. Birçok kişi bu oyunu oynamak için fiyat araştırması yapar. Bu sebeple birçok kişi bu oyunu alarak özellikle boş vakitlerini değerlendirmek ister.

Jenga Fiyatları Nelerdir?

Jenga oyunu fiyatları oldukça farklılık göstermektedir. Bu oyunun fiyatları 13- 14 TL'den başlayan Jenga oyunu 160- 170 TL’lere kadar olmaktadır. Bu sebeple kişiler bütçelerine uygun olan Jenga oyunu alarak keyifli vakit geçirebilir.