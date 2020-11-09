Dambıl fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli dumbell seti modelleri ve tavsiyeleri

Dambıl, İngilizce dilinde 'dumbell' diye yazılmaktadır. Anlamı ise mini el halteri olarak tanımlanmaktadır.

Dambıl Nedir? Ne İşe Yarar?

Spor yapılırken kol kaslarını, sırt kaslarını ve bazı göğüs kaslarını güçlendirmek ve egsersizler yapmak için kullanılan mini ağırlık kütlesidir. İki tarafında dengeli ve eşit ağırlık bulunmaktadır. Plastik olan dambılların ağırlığı sabittir ve değiştirilemez. Demir ya da çelikten yapılan dambıllar ise ağırlıkları değiştirilecek şekilde tasarlanmaktadır. Dambıl kullanmak çeşitli kasları çalıştırır ve yağ yakmaya yardımcı olmaktadır. Sıkı ve fit bir vücut için oldukça önemlidir.

Dambıl Nasıl Kullanılır?

Antrenman programlarına göre tek ya da çift dambıl kullanılmaktadır. Kol kaslarını ya da sırt kaslarını çalıştırmak isteniyorsa düşük ağırlıklı dambıllarla başlanıp yüksek ağırlığa geçilmelidir. Şınav, kol hareketleri, sırt bölgesi ve daha birçok harekette dambıl kullanılabilir.

Dambıl Çeşitleri Nelerdir?

Ağırlık, kullanılan malzeme ve işlevine göre çeşitlilikler de farklılık gösterebilmektedir. Genellikle ağır ve ucuz olması sebebiyle demirden üretilmektedir. Fakat bazı dambıllar plastikten de yapılabilmektedir. Dambıl Çeşitleri ise;

* Sabit ağırlıklı dambıl

* Değişken ağırlıklı dambıl

* Plastik ağırlıklı dambıl

Sabit ağırlıklı dambıl, adı üstüne üzerinde bulunan ağırlıkların değişmemesidir. Değişken ağırlıklı ise; Ağırlıkları değiştirilebilen sabit olmayan dambıllardır. Plastik dambıl ise; terlemeyi önler, düşme riskini ortadan kaldıran sabit dambıllardır.

Dambıl Fiyatları Nasıldır? En İyi Ucuz Kaliteli Dambıl Modelleri Ve Tavsiyeleri Nelerdir?

Dambıl fiyatları; Ağırlık, kullanılan malzeme, firma ve markalara göre değişkenlik göstermektedir. Demirden yapılan değiştirilebilir ağırlıklı dambıllar gücünüz oranında kolaylık sağlayacağından tavsiye edilmektedir.

Bu dambılla istediğiniz ağırlıkta vücut çalışabilme olanağınız artar. Bunun yanı sıra plastik dambıllar ise elden düşme ve terlemeyi önlediğinden sağlıklı bir seçenek olarak görülmektedir. Demir malzemeli dambıllar plastik malzemeli dambıllara göre fiyat ortalaması biraz daha yüksektir. Bütçenize uygun dambıl piyasada oldukça fazla bir şekilde bulunmaktadır.

Dambıl Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Malzeme kalitesine

- Güvenilir firmadan olmasına

- Gücünüz oranında ağırlık sahibi dambıl olmasına

- Ele ve avuca iyice oturan dambıl seçilmesine

- İhtiyacınıza uygun olmasına

- Ter oluşumunu önlemesine

- Uygun fiyatlı olmasına kesinlikle dikkat edilmelidir.