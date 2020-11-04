Bisiklet fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Bisiklet Modelleri ve tavsiyeleri

Mountain Bike adıyla da bilinen dağ bisikletin lastikleri darbe emicidir ve oldukça dayanıklıdır. Satışa çıkarılan diğer modeller arasında Yol Bisikleti, Katlanır Bisiklet, 3 tekerlekli bisikletler ve Cyclocross Bisiklet yer alıyor.

Bisiklet Nedir?

Vitesli ve vitessiz olmak üzere iki ana çeşidi bulunan bisiklet, pedallı bir ulaşım aracıdır. Oturulan kısmına sele, ön tekerleğe yön veren kısmına ise gidon denir. Her bisiklette jant, kadro, maşa ve fren sistemi bulunur. Ulaşım dışında spor yapmak amacıyla kullanılan kondisyon bisikletleri de mevcuttur.

Bisiklet Ne İşe Yarar?

Elektrikli bisikletler bir yere çok daha kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Genellikle işe ve okula giderken kullanılır. Bunun dışında bisiklet sürmek vücudumuzdaki en büyük kas grubu olan bacak kaslarını çalıştırır. Bel, basen ve karın bölgesindeki yağların yakılmasını hızlandıran bisikletler, profesyonel sporcular tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

Bisiklet Nasıl Kullanılır?

Güvenli sürüşler için bisiklet sürmeye başlamadan önce kask, dizlik ve dirseklik takılmalıdır. Trafikten ayrı alanlarda bisiklet sürmek çok daha güvenlidir.

Bisiklet Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Mountain Bike (Dağ Bisikleti)

Arazi bisikleti ya da MTB adıyla da bilinir. Engebeli ve çamurlu arazilerde bile rahatlıkla sürülebilir.

2- Elektrikli Bisikletler:

Hem ekonomik hem de fonksiyonel olan elektrikli bisiklet son yıllarda en çok tercih edilen bisiklet modellerinden bir diğeridir. ''Pedelec'' ve ''Twist N Go'' olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

Diğer bisiklet modelleri ve çeşitleri:

Tur Bisikleti

Folding Bike (Katlanır Bisiklet)

Tandem Bisikletler

Downhill (Amörtisörlü) Bisikletler

Hybrit Bisikletler

Sabit Vitesli Bisiklet

Bisiklet Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bisiklet satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında kadro yüksekliği geliyor. Çocuklar ve yetişkinler için özel üretilen bisikletlerin selesi ayarlanabilir. Her üründe olduğu gibi bisiklet alırken de kullanım amacı önemli bir yer tutar. Sadece okula ya da işe gitmek için tur bisikleti alınabilir. Mountain Bike ve Cylocross türü bisikletlerin fiyat - performans oranı yüksektir.

Bisikletin ağırlığı da kontrol edilmeli. Özellikle çocuklar için kadrosu çelik değil alüminyum olanlar tercih edilmelidir. Vites sayısı kadar oranları da son derece önemlidir. Özellikle yol bisikleti alırken vitesin sayısına ve oranlarına bakılmalıdır.