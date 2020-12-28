Slime malzemeleri - Slime yapımı için kullanacağınız en ucuz slime malzemeleri

Slime özellikle son birkaç yıldır internette oldukça popüler olmuştur. Bununla ilgili çok fazla video paylaşılmaktadır. Haliyle çocuklar da slime sahibi olmayı istemektedir. Ancak dışarıdan hazır olarak aldığınız bu ürünlerin içerisinde zararlı kimyasallar olabilir. Bu nedenle sizlere evde kolay ve ucuza slime yapmanın inceliklerini anlatacağız.

Slime Nedir?

Slime özellikle son zamanlarda çocuklar tarafından çok fazla ilgi gören değişik bir oyun hamuru çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oyun hamuru polimer bazlı ürünler ile yapılmasından dolayı diğer oyun hamurlarından farklı özelliktedir. Görünümü ise balçığa benzer zaten isminin anlamı da balçık demektir.

Slime oynarken ele yapışmaz, farklı renk seçenekleri ve farklı özellikte modelleri olabilmesi sebebi ile hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çekmektedir. Slime özellikle büyüme çağında olan çocukların motor kaslarının gelişmesi için oldukça başarılı bir oyuncaktır. Bunun yanında yetişkinler ve daha büyük yaştaki çocuklar ise bu oyun hamurunu stres atmak için kullanmaktadırlar.

Slime Malzemeleri Nelerden Oluşur?

Slime yapımında kullanılan malzemeler kolaylıkla bulunabilir ürünlerdir. Yapımının da kolay olması sebebi ile bu ürünleri kolay bir şekilde temin ederek evde slime yapabilirsiniz. Slime genel olarak su, çeşitli boyalar ve boraks isimli bir çeşit kimyasal maddeden üretilmektedir.

Farklı çeşit boyalar kullanarak istediğiniz renkte slime yapabilirsiniz. Slime içerisinde boraks olduğunu söylemiştik. Çoğu ebeveyn bu maddenin insan sağlığına bir zararı olup olmadığını düşünmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki boraksın çocuklara ya da yetişkinlere herhangi bir zararı yoktur. Gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

Borak isimli ürün çoğunlukla eczanelerde bulunabilir. Buralardan alabilirsiniz. Slimea balçık hissini veren ve ele yapışmamasını sağlayan ise tutkaldır. Ancak bu oyuncağı yaparken kullanacağınız tutkalın su bazlı olması oldukça önemlidir. Eğer slime tutkalı temin edemezseniz, herhangi su bazlı bir yapıştırıcı kullanarak da başarılı bir şekilde slime yapabilirsiniz.

Hazır Satılan Slime Zararlı mı?

Eğer evde yapmakla uğraşmayı düşünmüyorsanız ve dışarıdan slime alacaksanız iyi bir araştırma yapmanız gerekir. Çünkü dışarıda hazır olarak satılan bazı slimelar içerisinde boraks bulunmaz. Bu da akıllara içerisinde kimyasal madde var mı sorusunu getirmektedir. Bu sebeple iyi bir araştırma yapmak oldukça önemlidir.

Boraks İle Slime Nasıl Yapılır?

Boraks ile slime yaparken gereken malzemeler şu şekildedir;

Bir su bardağı oda sıcaklığında su

İstediğiniz renk bir gıda boyası

Boraks

Su bazlı Tutkal

Öncelikle boraks, su ve gıda boyası karıştırılır. Bu karışımın iyice kıvam alması sağlandıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakılır. Dinlenmiş olan karışıma göz kararı fakat az az tutkal eklenir. İstenen slime görüntüsü elde edilinceye kadar tutkal ekleme ve karıştırma işlemine devam edilir. Bir süre sonra slimeın kıvam aldığını görürsünüz.

Kuruyan Slime Tekrar Eski Haline Getirilir mi?

Evde yapılan slimelar bir süre sonra kuruyarak işlevini yitirebilir. Böyle durumlarda slimeı yumuşatmak ve eski haline getirmek mümkündür. Bunun için herhangi bir kremi slimenız ile karıştırmanız gerekir. Bir süre sonra yumuşadığını görürsünüz. Bu işlem için dilerseniz bir miktar boraks da kullanabilirsiniz.

Slime Zararlı Bir Oyuncak mı?

Yapısı ve içerisinde bulunan malzemeler sebebi ile bu oyuncağın zararlı olabileceği düşünülmektedir. Bazı küçük çocuklar bu yumuşak oyuncağı yemeye kalkabilir. Bu gibi tatsız durumlarla karşılaşmamak için özellikle küçük çocukların ebeveyn kontrolünde slime ile oynaması gerekmektedir. Bunun dışında oyuncağın herhangi bir zararı yoktur.