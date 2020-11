Mangala fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli mangala modelleri ve tavsiyeleri

Yüzyıllar öncesine dayanan tarihi ile beraber en özel oyun çeşitleri arasında mangala gelmektedir. Özellikle zeka geliştirici kategorisinde yer alan bu eğlenceli oyun, aynı zamanda keyifli vakit geçirme şansı tanımaktadır.

Mangala Nedir?

Mangala özellikle Anadolu'da Orta Asya'dan günümüze kadar gelen ve yoğun oynanan zeka geliştirici oyunlar içerisinde yer almaktadır. Basit kuralları ile beraber belli bir tabla ve taşlar üzerinden değerlendirilir.

Mangala Ne İşe Yarar?

Mangala eğlenceli bir zaman geçirmek ve aynı zamanda zekayı geliştirebilmek için değerlendirilir. Hem çocuklar adına hem de büyükler için sunulan bu oyun, aynı zamanda belli bir stratejiyi de kapsamaktadır.

Mangala Nasıl Kullanılır?

Mangala oyunu iki kişiyle oynanır ve her oyuncu da 48 tane taş bulunur. Tabla üzerinde her oyuncunun önüne 6 tane oyuk vardır. Her oyun üzerine 4 tane taş konur ve oyun başlar. Özellikle oyun yazı tura ile başlar ve bu oyunun en önemli temeli belli bir strateji oluşturmaktır.

Mangala Ne Amaçla Kullanılır?

Keyifli bir vakit geçirmek ve aynı zamanda zekayı geliştirebilmek amaçlı, mangala günümüzde oldukça fazla değerlendiriliyor. Hem çocuklar için hem de yetişkinler adına kullanılabilen bu oyun, özellikle stratejik açıdan birçok değişik seçenek ile zenginlik sağlamaktadır.

Mangala Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Mangala oyunu belli bir modele sahiptir ve tek bir tasarımı bulunur. Bu tasarım tabla ve taşlar ile beraber zar üzerinden değerlendirilir. Genelde tablet üzerinde karşılıklı 6 tane oyuk bulunur. Aynı zamanda tablanın kenarlarında 2 tane de büyük oyuk yer almaktadır. Bu şekilde oyun başlar ve farklı stratejiler üzerinden değerlendirilir. Son dönemlerde en çok tercih edilen ve en keyifli oyun çeşitleri içerisinde gelmektedir.

Mangala Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mangala satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus içerisindeki tasarımlardır. Özellikle tabla ile beraber taşlar mutlaka kaliteli olmalıdır. Aynı zamanda içerisindeki uyuklar düzgün bir şekilde yerleştirilmiş ve oyunun kuralına göre eklenmiş olması gerekir. Bu sayede eğlenceli bir şekilde mangala oyunu değerlendirebilir ve sevdiklerinizle beraber güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Özellikle hem stratejik yöntemi hem de zeka geliştirici olması ile herkes için büyük öneme sahip oyunlardan biridir.