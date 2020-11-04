Akülü Araba fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Akülü Araba modelleri ve tavsiyeleri

Bazı oyuncak markalarının çıkardığı akülü arabaların yanında, ünlü araba markalarının çıkardığı akülü araba modelleri de bulunmaktadır. Bu araçlar oldukça eğlencelidir ve bunun yanında güvenlidir de. Akülü araçlar çocukların erken yaştaki motor gelişimlerine de çok büyük fayda sağlamaktadır.

Akülü Araba Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Akülü arabalar gerçek araba şeklinde tasarlanmaktadırlar. Bu araçlar çocuklar için oldukça güvenilir ve konforludur. İleri ve geri vites seçenekleri ile çocukların gerçek araba deneyimi yaşamasını sağlarlar. Normal bir araçta olan emniyet kemeri, korna, radyo, far gibi pek çok ayrıntı akülü araçlarda da bulunmaktadır.

Tüm bu özellikler sayesinde çocuklar gerçek bir otomobil kullanıyormuş gibi hissedeceklerdir. Akülü arabalar geniş iç mekanlarda, bahçelerde veya parklarda rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.

Akülü Arabalar Kaç Yaşındaki Çocuklara Uygundur?

Akülü arabalar çeşitli yaşlardaki çocukların kullanımına göre üretilmişlerdir. Tüm modeller her yaş grubundaki çocuklara özel bir şekilde hazırlanmaktadır. En küçük 2, en fazla 12 yaşına kadar olan çocuklar için akülü araba modelleri bulunmaktadır.

Tüm kategorilerde çocukların yaşları, boyları ve kiloları göz önünde bulundurularak üretilen akülü araç modelleri bulunmaktadır. Bu araçların tek motorlu ya da çift motorlu seçenekleri bulunur. Bunun yanında 3 ile 8 km/h arasında bir hız değerleri bulunmaktadır.

Akülü Arabalar Kaç Kilograma Kadar Taşıyabilir?

Akülü arabaların taşıyabilecekleri kilolar modellerine göre farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak modeller 20 ile 70 kilo arasında yük taşıyabilecek şekilde üretilmektedir. Ağırlıkların bu kadar değişken olmasının sebebi de bu araçların tek kişilik ve çift kişilik ayrı modellerinin olmasıdır. Bununla birlikte araçlardaki kilo farkları erkek ya da kız çocukları için üretilen modellere göre değişkenlik göstermektedir.

Erkek çocuklar için üretilen araçların kız çocukları için üretilen akülü araçlara göre daha fazla yük taşıyabilecek şekilde üretildikleri bilinmektedir. En fazla tercih edilen modeller ise genelde 30 kilo ve civarı taşıma kapasitesine sahip olan modellerdir.

Akülü Araba Fiyatları Nasıldır?

Akülü araba fiyatları aracın modeli, markası ve taşıma kapasitesine göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte teknik ve fiziksel özellikler de akülü araçların fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Çocuklar genelde dış görünüşüne göre akülü arabaları seçerken ebeveynler teknik özelliklere göre seçim yapmaktadır.