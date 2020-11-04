MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Alışveriş >Kozmetik & Kişisel Bakım >Dezenfektan fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli dezenfektan modelleri ve tavsiyeleri

Dezenfektan fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli dezenfektan modelleri ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 04:02 | Son Güncelleme:

Dezenfektan, temizlik yönünden en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Kullanım amacı bakımından önemli bir yardımcı araçtır. Dezenfektanın sağladığı yararları öğrenip, doğru bir şekilde günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Dezenfektanın ne olduğunu, nasıl kullanılacağını sizler için derledik.

Dezenfektan, insan sağlığı için önemli araçlardan biridir. Vücuda zararlı mikroorganizmaların girmesini önlüyor. Su ve sabunun olmadığı yerlerde ön önemli temizlik aracıdır. Sadece cildi değil günlük hayatta kullanılan tüm alet ve araçlar için kullanılır.

 Dezenfektan Nedir?

 Dezenfektan, vejetatif durumda patonejik mikroorganizmaların büyümesini/üremesini önleyen kimyasal bir maddedir. Kısaca, insan sağlığını tehdit eden zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirir. Bir nevi cildi kalkan gibi korur.

 En etkili dezenfektan alkol bazlı olanıdır. Alkol 2 ile 5 saniye arasında buharlaştığı şişenin/tüpün ağzı açık bırakılmamalıdır. Ayrıca alkol bazlı olduğu için kesinlikle koklamayınız.

 Dezenfektan Ne İşe Yarar?

 Günlük hayatta insanlarla iletişim, eşyalarla temas halinde olunuyor. Bunun sonucunda da görünür/görünmez kirlenmeler yaşanıyor. Normal şartlarda el, yüz, beden su ve sabunla temizleniyor. Kıyafetler makinede yıkanıyor. Su ve sabunun olmadığı, hızlı şekilde zararlı mikroorganizmaların vücuda girmesini önlemek için dezenfektan kullanılıyor.

 Dezenfektan sadece zararlı mikroplardan temizlenmek için kullanılmıyor. Aynı zamanda zararlı mikropların bulaşma riskinden de koruyor. Bu kimyasal madde sadece cilt için uygulanmıyor. Günlük hayatta en sık kullanılan ayakkabı, anahtar, kapı kolu, cep telefonu, cüzdan gibi eşyalar için de dezenfektanı kullanabilirsiniz.

 Dezenfektan Nasıl Kullanılır?

 El dezenfektanın etkili olması için; jelse avuç içine fındık büyüklüğünde, sıvıysa avuç içi doldurulacak kadar sıkılır. Parmak araları, bilekler dahil olmak üzere 20 saniye boyunca el ovalanır. Elin kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını iyice ovaladığınızdan emin olunuz.

 Dezenfektan Ne Amaçla Kullanılır?

 Dezenfektan zararlı mikrop ve bakterilerin vücuda girmemesi için kullanılır. Bunu bir kişisel hijyenik yöntem olarak kabul edebilirsiniz.

 Dezenfektan Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 Genellikle jel ve sıvı halde kullanılan dezenfektanların 8 çeşidi bulunuyor. Bunlar;

 1- Q.A.C (Quaternary Ammonium Compounds) bazlı

 2- Halojen bazlı (

 3- Alkol bazlı (isopropilalkol veya etilalkol)

 4- Perasetik asit bazlı

 5- Biquanid

 6- Amfoterik

 7- Aldehid bazlı

 8- Yüksek alkali ve asitler

 Dezenfektan çeşitleri arasında ilk dört çeşidi en yaygın kullanılanıdır. Alkol bazlı dezenfektanlar günlük hayatta hijyenin sağlanması için en etkin ve yaygın olarak kullanılanıdır. Piyasada jel veya likit halde satılıyor.

 Dezenfektan Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Pandemi süreci, insanların sağlığa ve hijyene daha çok dikkat etmesini sağlıyor. Dezenfektanın mikropları öldürücü özelliğinden dolayı, piyasada birçok marka adında satışı sunuluyor. Burada önemli olan etiketinde "bakteri ve virüslere karşı etkilidir" yazısının yazmasıdır. Ayrıca alkol oranının %70'in üzerinde olması gerekiyor.

Etiketler: Dezenfektan fiyatları , içerikhaber

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2020
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.