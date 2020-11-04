Dezenfektan fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli dezenfektan modelleri ve tavsiyeleri

Dezenfektan, insan sağlığı için önemli araçlardan biridir. Vücuda zararlı mikroorganizmaların girmesini önlüyor. Su ve sabunun olmadığı yerlerde ön önemli temizlik aracıdır. Sadece cildi değil günlük hayatta kullanılan tüm alet ve araçlar için kullanılır.

Dezenfektan Nedir?

Dezenfektan, vejetatif durumda patonejik mikroorganizmaların büyümesini/üremesini önleyen kimyasal bir maddedir. Kısaca, insan sağlığını tehdit eden zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirir. Bir nevi cildi kalkan gibi korur.

En etkili dezenfektan alkol bazlı olanıdır. Alkol 2 ile 5 saniye arasında buharlaştığı şişenin/tüpün ağzı açık bırakılmamalıdır. Ayrıca alkol bazlı olduğu için kesinlikle koklamayınız.

Dezenfektan Ne İşe Yarar?

Günlük hayatta insanlarla iletişim, eşyalarla temas halinde olunuyor. Bunun sonucunda da görünür/görünmez kirlenmeler yaşanıyor. Normal şartlarda el, yüz, beden su ve sabunla temizleniyor. Kıyafetler makinede yıkanıyor. Su ve sabunun olmadığı, hızlı şekilde zararlı mikroorganizmaların vücuda girmesini önlemek için dezenfektan kullanılıyor.

Dezenfektan sadece zararlı mikroplardan temizlenmek için kullanılmıyor. Aynı zamanda zararlı mikropların bulaşma riskinden de koruyor. Bu kimyasal madde sadece cilt için uygulanmıyor. Günlük hayatta en sık kullanılan ayakkabı, anahtar, kapı kolu, cep telefonu, cüzdan gibi eşyalar için de dezenfektanı kullanabilirsiniz.

Dezenfektan Nasıl Kullanılır?

El dezenfektanın etkili olması için; jelse avuç içine fındık büyüklüğünde, sıvıysa avuç içi doldurulacak kadar sıkılır. Parmak araları, bilekler dahil olmak üzere 20 saniye boyunca el ovalanır. Elin kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını iyice ovaladığınızdan emin olunuz.

Dezenfektan Ne Amaçla Kullanılır?

Dezenfektan zararlı mikrop ve bakterilerin vücuda girmemesi için kullanılır. Bunu bir kişisel hijyenik yöntem olarak kabul edebilirsiniz.

Dezenfektan Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Genellikle jel ve sıvı halde kullanılan dezenfektanların 8 çeşidi bulunuyor. Bunlar;

1- Q.A.C (Quaternary Ammonium Compounds) bazlı

2- Halojen bazlı (

3- Alkol bazlı (isopropilalkol veya etilalkol)

4- Perasetik asit bazlı

5- Biquanid

6- Amfoterik

7- Aldehid bazlı

8- Yüksek alkali ve asitler

Dezenfektan çeşitleri arasında ilk dört çeşidi en yaygın kullanılanıdır. Alkol bazlı dezenfektanlar günlük hayatta hijyenin sağlanması için en etkin ve yaygın olarak kullanılanıdır. Piyasada jel veya likit halde satılıyor.

Dezenfektan Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pandemi süreci, insanların sağlığa ve hijyene daha çok dikkat etmesini sağlıyor. Dezenfektanın mikropları öldürücü özelliğinden dolayı, piyasada birçok marka adında satışı sunuluyor. Burada önemli olan etiketinde "bakteri ve virüslere karşı etkilidir" yazısının yazmasıdır. Ayrıca alkol oranının %70'in üzerinde olması gerekiyor.