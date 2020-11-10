Yağmurluk modelleri - En iyi, ucuz kaliteli yağmurluk fiyatları ve tavsiyeleri

Yağmurlu havalara dışarıda yakalanmak pek çok kişi için zor bir durum olabilir. Bu zor durumların yaşanmaması için üretilen yağmurluklar pek çok anlamda kolaylık sağlamaktadır.

Yağmurluk Nedir?

Yağmurluk diğer adı ile yağmurdan korunma giysisidir. Yağmurluklar tamamen korunma amaçlı tasarlanmıştır. Fakat günümüzde piyasada bulunan su itici özelliğe sahip kıyafetler de yağmurluk olarak bilinmektedir.

Yağmurluklar yüzde yüz su geçirmez özelliğine sahiptir. Ayrıca gözeneksiz malzemeden ve imalatı dikişsiz olarak üretilmektedir. Bu özellikleri sağlayan yağmurluklar rahat etmesi ve malzemenin hava geçirmemesinden dolayı da havalandırma bariyerlerine sahiptir. Havalandırma bariyerleri sayesinde kullanıcıların terlemeleri engellenmektedir.

Yağmurluk Ne İşe Yarar?

Yağmurluklar çok ince bir yapıda üretilmektedir. Bu nedenle diğer dış giyim ürünlerine göre ısıtmasından ziyade yağmurdan korunması amaçlanmaktadır. Yağmurlukların görevi isimden de anlaşılacağı gibi kişileri yağmurlu havalarda su geçirmez özelliği sayesinde yağmurdan korumak ve kişilerin ıslanmasını engellemektir.

Yağmurluk Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yağmurluk günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilen giyim ürünlerinden birisidir. Yağmurluklar sektörde pek çok farklı model ve çeşitler ile üretilmektedir. Bu nedenle yağmurluk satın alırken bazı hususlara dikkat edilmesi çok önemlidir.

Yağmurluk alırken dikkat edilecek en önemli nokta yüzde yüz su geçirmez özelliği olmasıdır. Su geçirmez gözeneksiz malzemeden ve kaynak dikiş olarak yapılması gerekir. Ayrıca yağmurluklarda havalandırma bariyerleri olup olmamasına da dikkat edilmelidir. Bu şekilde yağmurluklar terlemeleri engellemektedir. Yağmurluk alırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

- Yağmurluk işi ile ilgili firmalardan satın alınmasına dikkat edilmelidir.

- Kullanılacak yağmurlukların hangi ortamda kullanılacağına dikkat edilmelidir.

- Birçok yağmurluk malzemesi 10 derecenin altında sertleşme yapmaktadır. Bu durum malzemelerin esnekliğini kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle hava ısısı dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir.

- Yağmurlukların sağlam olması kalınlık ile ölçülmez. Yağmurluk kalitesi esneklik ile ölçülmektedir. Bu nedenle yağmurlukların esneklikleri dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alır.

- Yağmurluklar hafif ve esnek malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

- Yağmurluk seçiminde hava şartları, iklim v bütçeye göre de farklılık gösterebilir. Kumaşı, modeli ve fiyatı yağmurluk seçiminde dikkat edilen hususlardandır.