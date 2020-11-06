Tişört modelleri - En iyi, ucuz kaliteli tişört fiyatları ve tavsiyeleri

Tişört, İngilizce dilinden türemiştir. Anlamı ise; T-shirt yani T harfi şeklinde kesilen kollu bluz anlamına gelmektedir. Tişört hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve modellerine çok dikkat edilerek alınmalıdır.

Tişört Nedir? Ne İşe Yarar?

Tişört, uzun ya da kısa kollu olan, çeşitli yaka modellerinin yanı sıra yakalı ve yakasız olabilen, pamuk, naylon, ip gibi maddelerden oluşan üründür. Tişört geçmişten günümüze birçok şekilde kullanılmıştır. İç ya da dış giyim olarak giyilen tişört bazen de gömlek içine giyilerek tarz oluşturulabilir.

Tişört Tarihçesi Nedir? İlk Nasıl Kullanılmıştır?

Tarihçesi eski Mısır ve Roma uygarlıklarına kadar dayanmaktadır. Tişört, ilk olarak askerler tarafından çeşitli cephelerde kullanılıp günümüze kadar gelmiştir. Askerliğini tamamlayanlar ise günlük hayatta o tişörtleri giyip modaya yön vermiştir. Fakat popülaritesini Amerika'da arttırdığı söylenmektedir.

Tişört Modelleri Nelerdir? En İyi Ucuz Kaliteli Tişört Fiyatları ve Tavsiyeleri Nelerdir?

Tişört modelleri, yuvarlak yaka, bisiklet yaka, V yaka, Y yaka, polo yaka olmak üzere 5 çeşittir. Genel olarak zayıf kişilerin kendilerine uygun tişörtler bulması zor olmaktadır. Bu tip vücuda sahip kişilerin tişört kumaşı kalın, hafif bol olması doğru seçim olacaktır. Daha kilolu kişilerin ise dar tişört tercih etmemeleri gerekir ve bol tişört seçeneğine yönelmelidir. Tişört fiyatları ise; Kalite, kumaş, firma, marka gibi faktörlere göre değişim göstermektedir.

Tişört Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

* İhtiyaca göre yazlık tişört ya da kışlık tişört alınmasına

* Kumaş kalitesinin iyi olmasına

* Vücut tipine göre seçilmesine

* Kilo fazlası olanların bol, kilosu az olanların ise hafif dar tişört seçimi yapmasına

* Yaka kısımlarının hangi tip olması gerektiğine

* Kol boyunun oranına

* Yabancı dil yazı baskılı tişörtlerin üstündeki yazıların anlamlarının öğrenilmesine dikkat edilmelidir.

Tişört Kullanım Alanları Nelerdir?

* Her mevsim giyilebilmektedir.

* Sokakta, iş yerinde, gezilerde, günlük hayatta kullanılabilir.

* Gömlek ya da kazakla kombin oluşturulabilir.

* Takım elbise ile V yaka tişört kullanılabilir.

* Pantolon ya da şort ile birlikte muhteşem kombinler yapılabilir.

* Polo yaka tişörtler resmi davetlerde, iş yemeklerinde, düğünlerde bile kullanılabilir.