Tesbih fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli tesbih modelleri ve tavsiyeleri

Kredi kartı kullanmayan ancak yine de internetten tespih almak isteyenler için EFT / Havale ve kapıda ödeme seçenekleri sunuluyor. Belli bir fiyatın üstünde alışveriş yapanlara ise kargo ücretsiz gönderilmektedir.

Tespih Nedir?

Tespih, imame, boncuk ve püskülden oluşan, halka şeklinde bir aksesuardır. Boncuk sayısı genelde 33 ya da 99'dur. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanır. En küçük tespih modelleri ise 11 boncuktan oluşur.

Tespih Ne Amaçla Kullanılır?

Tespih, edilen duaları saymak için kullanılır. Bunun yanı sıra stres giderici etkisi de vardır.

Tespih Nasıl Kullanılır?

Özellikle kehribar taşlı tespihler düzenli bakım ister. Taşların çok daha parlak görünmesini sağlayan yağlar kullanılabilir. Tespihi kolonya ile silmek ise taşların zarar görmesine neden olduğu için tavsiye edilmemektedir.

Tespih Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Kehribar Tespihler:

Gerçek kehribar nadir bulunan bir taş olduğu için piyasada satışa çıkarılan çoğu tespih kehribar tozundan yapılmaktadır. Son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bu ürünlere olan ilgi arttı. Kehribar taşlarının kötü enerji uzaklaştırdığına ve insanları sakinleştirdiğine inanan kişiler bu taşlardan üretilmiş tespihlere rağbet gösteriyor.

2- Oniks Taşlı Tespihler:

Siyah ve gri renkli oniks taşlı tespihler, son yılların en çok satılan aksesuarlarından bir diğeridir. Son derece parlak bir yapıya sahip olan bu tespihler 6 aya varan taksit olanaklarından faydalanılarak sipariş edilebilir.

3- Ağaç Tespihler:

El işçiliğiyle üretilen bu ürünler genellikle abanoz ağacından üretiliyor. Oltu taşı ve gümüş kakma detaylarıyla süslenmiş olan ağaç tespihler hem internetten hem de telefonla satın alınabilir. Türkiye'nin 81 iline kargo gönderimi mevcuttur ve sipariş edilen tespihlerin tahmini teslimat süresi 3 iş günüdür.

Uygun fiyata satın alınabilecek diğer tespih modelleri:

Arpa kesim tespihler

Püskül takımlı tespihler

Katalin tespihler

Küre kesim tespihler

Tespih Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir tespihi değerli kılan en önemli şeylerden biri taşlarının kalitesidir. Ucuz ve kalitesiz taşlarla yapılan tespihlere rağbet edilmemelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise parçaların birbirleriyle eşit ve uyumlu olmasıdır. Bazı tespihlerde tanelerin bazıları açık bazıları koyu renkli olabilir.