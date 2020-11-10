Telefon Tutucu fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli telefon tutucu modelleri ve tavsiyeleri

Telefon tutucular günümüzde oldukça popülerliğini arttırmıştır. Özellikle sürücüler için çok kullanışlı olan araç tutucular sektörde farklı model ve çeşitleri ile üretilmektedir. Bu sayede araç içerisinde telefon kullanımı da kolaylaşmaktadır.

Telefon Tutucu Nedir?

Telefon tutucu araç içerisinde telefonu rahatlıkla kullanılmasını sağlayan bir üründür. Son derece kullanışlı bir ürün olan telefon tutucular araç içerisinde telefon koyma yeri arayan kişiler için oldukça kullanışlı bir üründür. Bu ihtiyaca yönelik çözüm bulmak için üretilen telefon tutucular şık tasarımları ile kullanıcıların dikkatini çekmiştir. Yerleşim şekli ve tutuş biçimi olarak farklı modelleri mevcuttur. Ayrıca hoş tasarımları ile araç içerisinde büyük kolaylık da sağlamaktadır.

Telefon Tutucu Ne İşe Yarar?

Araç içerisinde telefonlara ulaşmak her zaman zor olmuştur. Sürücülere dikkat dağınıklığı yaratmaması için üretilen telefon tutucular sürücülerin yakın yerlerine konumlandırılır. Bu sayede sürücülerin araç içerisinde telefonlara kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktadır. Telefon tutucular ile sürücüler telefonlarını ellerine almaları gerekmez. Bu sayede sürüler oturdukları yerden kolaylıkla telefonlarını kontrol edebilir.

Ayrıca telefon tutucular telefonların yere düşmesini de engellemektedir. Sabit bir noktada bulunurlar. Bu sayede sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmazlar. Telefon tutucular telefonları sabit tuttukları gibi sürücülerin telefon ekranlarına hızlıca bakmalarını sağlamaktadır. Şarj etme özelliği bulunan telefon tutucuları sayesinde de araç içerisinde telefonlar şarj edilebilir

Telefon Tutucu Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Son yıllarda araç aksesuarlarından en çok tercih edilen ürünlerden birisi de telefon tutuculardır. Değişik modelleri ile kullanıcıların beğenisine sunulan telefon tutucular mıknatıslı telefon tutucu ve araç içerisine monte edilen telefon tutucular olmak üzere iki çeşide ayrılmaktadır.

Mıknatıslı telefon tutucular ile telefonlar araç içerisinde istenilen herhangi bir yere yerleştirilebilir. Metal yüzeyden oluşan mıknatıs telefonların arka tarafına yerleştirilir. Kullanımı oldukça basittir ve fazla yer kaplamazlar. Ayrıca manyetik etkisi ile araç içerisinde telefonlarda güçlü bir tutuş sağlamaktadır. Mıknatıs kısımları söküldüğü zaman telefonda hiçbir iz bırakmaz ve tüm cihazlara uygun olarak tasarlanmaktadır.

Araç içerisine monte edilen telefon tutucuları ise kite yerleştirildiği zaman telefonun şarj edilmesini sağlamaktadır. Kullanıcılara ekstra pek çok özellik de sunan telefon tutucu şarj modelleri araç içerisinde iletişime çözüm sunmaktadır. Kullanıcılar araç içi telefon tutucu modelleri arasında telefonlarına uygun boyutları seçip rahatlıkla kullanabilirler.