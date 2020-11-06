Takım Elbise modelleri - En iyi, ucuz kaliteli takım elbise fiyatları ve tavsiyeleri

Takım elbise seçimi yapılırken öncelikli olarak fiyata bakılıyor olsa da, aslında ilk belirlenmesi gereken şey rengidir.

Takım Elbise Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Öncelikle bir takım elbise seçerken çok fazla abartılı ürünler tercih edilmemelidir. Bir takım elbise de en çok bakılan noktada bileklerdir. Bu yüzden ceketin ve gömleğin boyu birbiri ile orantılı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yani ceketin kolu gömleğin kolundan uzun ya da kısa olmamalı. Aynı durum tam tersi için de geçerli. Takım elbiselerde omuz kısımlarında astar şişkinliği olmaması için, omuzlara tam oturan bir ceket tercih edilmelidir.

Takım Elbise Hangi Renk Olmalı?

Takım elbise satın alınırken genelde en çok tercih edilen renkler siyah ve laciverttir. Çünkü koyu renk takım elbiseler kusuru gizler ve giyen kişiyi daha ince, aynı zamanda daha uzun gösterirler. Bu yüzden koyu renkler takım elbiseler açık renk takım elbiselere göre daha çok tercih edilirler. Aynı zamanda koyu renk takım elbiseler kişiyi daha ciddi gösterir. Fakat kişi enerjik ve canlı görünmek istiyorsa, daha alternatif takım elbise renklerini de tercih edebilir. Örneğin yeşil ya da kırmızı renkte takım elbiseler de mevcuttur.

Takım Elbise Model ve Fiyatları Nelerdir?

Eskiden takım elbise üreten yalnızca birkaç marka bulunmaktaydı. Dolayısıyla takım elbise seçmek o kadar da zor olmuyordu. Çok ekstrem durumlarda terzilere özel dikim takım elbiseler yaptırılabiliyordu. Fakat bugün her modelde ve her fiyatta takım elbiseler bulmak mümkün. Aynı şekilde piyasadaki markaların tamamı özel tasarım takım elbiseler de üretebiliyorlar. Standart olarak üretilen takım elbiselerin fiyatları normal seviyelerdeyken, özel tasarım takım elbiselerin fiyatları haliyle daha yüksek oluyor.

Takım elbise sektöründe her geçen gün ortaya yeni takım elbise modelleri ve yeni renk seçenekleri çıkıyor. Haliyle artık seçenek çok olduğu için de en uygun takım elbise modelini seçmek zor oluyor.

Takım Elbise Nasıl Seçilmeli?

Takım elbise seçerken özellikle kol kesimine dikkat edilmeli. Ayrıca takım elbiselerde kollarda genellikle iki düğme bulunur. Bu düğmelerden yalnızca bir tanesinin kapatılması yeterlidir. Aynı zamanda kravat seçimi de takım elbiseyi gösteren en önemli unsurlardandır.