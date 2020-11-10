Şapka modelleri - En iyi, ucuz kaliteli şapka fiyatları ve tavsiyeleri

Yağışlı ve soğuk havalarda korunmak için çok sık tercih edilen şapkalar kombin oluşturmak için de sıklıkla tercih edilir. Yazlık, kışlık veya mevsimlik olarak birçok farklı seçeneklere ayrılmaktadır. Üretiminde kullanılan kumaşlar da bu şekilde çeşitlilik oluşturmaktadır.

Şapka Nedir?

Şapkalar tüm mevsimde kullanılabilen bir moda aracıdır. Özellikle kış mevsimlerinde baş kısmının korunması için kullanılan şapkalar yaz aylarında ise güneşten korunmak için kullanılır. Koruma amaçlı kullanılmasının dışında şıklık yaratmak için de çoğu kez kombinlenmektedir. Şapkalar mevsimlerine göre ve cinsiyet farklılıklarına göre çeşitlilik arz etmektedir.

Şapka Ne İşe Yarar?

Şapkalar sıradan bir günlük kıyafetleri güzelleştirmek için kullanılmaktadır. Bunun yanında şapkalar farklı modelleri ile yüz şeklini değiştirebilmektedir. Uzun yüzlü kişilerin kullanacakları geniş şapkalar yüz şeklini ideal bir hale getirebilmektedir.

Şapkalar genel itibari ile yaz aylarında başa güneş geçmemesi için kullanılırken kış aylarında kışlık şapkalar ile baş ve kulak bölgeleri korunabilmektedir. Fakat bu amacının dışında en çok kombin oluşturmak ve şık bir hava katmak için de sıklıkla tercih edilmektedir.

Şapka Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Şapkalar mevsimine göre veya üretilen kumaşına göre çeşitlilik göstermektedir. Şapka çeşitlerinden birisi berelerdir. Genellikle sonbahar ve kıs aylarında takılan bereler dünyada en yaygın şekilde kullanılan şapka modellerindendir. Yağışlı havalarda koruma sağlamaktadır.

Diğer bir şapka türü ise kasketlerdir. Kasket şapkalar erkekler için üretilmektedir. Yaz mevsiminde sıklıkla tercih edilir. Bunun sebebi güneşin zararlı ışınlarından koruma sağlamasıdır. Fakat son yıllarda içi dolgu malzemeleri ile üretilmiş ve her mevsim takılabilen kasket modelleri de üretilmiştir.

Hasır şapkalar ise genellikle yaz mevsiminde kullanılır. Özellikle yaz tatillerinde, kumsal ve plajlarda tercih edilir. Geniş kenarlı olan hasır şapkalar daha çok kadınlar tarafından tercih edilir. Hasır şapkalar deniz kenarında güneşlenirken güneşin zararlı ışınlarından koruma sağlamaktadır. Bunun yanında hasır şapkalar aksesuar olarak da bayanlara şıklık kazandırmaktadır.

Fötr Şapkalar ise uzun yıllardan beri üretilen şapkalardır. 1950 yıllarından sonra popülerlik kazanmıştır. Günümüz modasında çok önemli bir yerde olan fötr şapkalar klasik giyim aksesuarları arasında çok sık tercih edilen bir modeldir.