Saat modelleri - En iyi, ucuz kaliteli saat fiyatları ve tavsiyeleri

Ev ve iş yerleri için satın alınan duvar saatleri ise hem işlevsel hem de dekoratiftir. Bu nedenle son yıllarda imal edilen duvar saatleri de birçok seçeneğe ev sahipliği yapıyor.

Saat Nedir?

Saat, zamanı ölçmeye yarayan ve günlük hayatta en çok kullandığımız aletlerden biridir.

Saat Ne İşe Yarar?

Saat, günlük hayattaki işlerimizi düzenlememizi sağlar. Kol saatleri aynı zamanda bir aksesuar olarak kullanılır. Duvar saatleri ise iç dekorasyonda önemli bir yer tutar.

Saat Nasıl Kullanılır?

Bazı saatler su geçirir. Bu nedenle duşa ya da havuza girmeden önce bilekten çıkarılması gerekir. Duvar saatleri ise çivi ya da yapıştırıcı ile duvara monte edilir. Duvar ve masa saatleri pilli olup genelde iki tane kalem pille çalışır. Bazı saatler ise şarj edilebilir pillerle çalıştığı için çok daha ekonomiktir.

Saat Ne Amaçla Kullanılır?

Akıllı saatler çok amaçlı kullanımlar için idealdir. Alarm, kronometre ve takvim gibi standart özeliklerin yanı sıra birçok ek özellik de bu saatlerde mevcuttur. Akıllı aktarım özelliği sayesinde telefona gelen aramalar ve mesajlar saatin ekranından görülebilir. GPS'li olan bu ürünlerde haritalara bakmak ve adres tarifi almak da mümkün.

Yeni nesil saatler, kalori ve nabız ölçmek için de kullanılıyor.

Saat Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde en çok tercih edilen saatlerin başında led saatler geliyor. Rakamları karanlıkta parlayan bu saatlerde yeşil, mavi, turuncu ve kırmızı gibi renk alternatifleri mevcuttur. Baskılı duvar saatleri ise ev ve iş yerlerinde sıklıkla kullanılıyor. Başta İstanbul, Paris ve Londra olmak üzere birçok şehrin manzaraları bu saatlerin dış tasarımında yer almaktadır.

Akıllı saatlerde ise telefon görüşmesi yapmak ve mesajlaşmak mümkündür. Su geçirmeyen bu saatler, özel tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Diğer saat modelleri ve çeşitleri ise şunlardır:

Roma Rakamlı Duvar Saatleri

Kabartma Duvar Saatleri

Pleksi Ayna Duvar Saatleri

Kişiye özel tasarımlı saatler

Halatlı ahşap saatler

Saat Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saat satın alırken özelliklerine ve garanti süresine dikkat edilmelidir. Piyasadaki saatlerin garanti süreleri 1 ile 3 yıl arasında farklılık göstermektedir. Akıllı saat adıyla da bilinen dijital saatler ise 5 yıl garantilidir.