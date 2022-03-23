Oyuncu Akın Akınözü marka yüzü oldu

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Hatemoğlu tarafından işbirliği ile ilgili yapılan açıklamada, “Babadan oğula çok geniş segmentde bir müşteri kitlemiz olduğunu biliyoruz. Tüm müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarına ve felsefesine yönelik koleksiyonlar üzerinde çalışmalar yapılırken bu ürünlerin pazarlaması ile ilgili olarak da araştırmalar yapıyoruz. Akın Akınözü, eğitimi, yaşam tarzı ve hayat felsefesi ile markamızın imajına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca müşterilerimiz arasında yaptığımız araştırmada Hatemoğlu marka yüzü olarak görülmek istenen bir isim olarak belirlenmiştir. 2022 yılında birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz‘’ denildi.