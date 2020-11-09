Kot Ceket modelleri - En iyi, ucuz kaliteli kot ceket fiyatları ve tavsiyeleri

Kot ceketlerin bu kadar sık tercih edilmesinin en büyük nedeni dört mevsim giyilebilir olması. Bahar aylarında tişört ile kombin yapılabilen bu ürünler, kış aylarında da kazak ve sweatshirt ile birlikte giyilebiliyor. Kürk yakalı ve iç yünlü ceketler ise kaban ve hırkaların yerine tercih edilmektedir.

Kot Ceket Nedir?

Kot ceket, en popüler üst giyim ürünlerinden biridir. Kamyoncu ceketi adıyla da bilinen bu ürünler, spor bir görünüme sahip olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir. Çocuk, kadın ve erkek giyim kategorilerinde farklı modelleri mevcuttur.

Kot Ceket Nasıl Giyilir?

Kot ceketler, spor ceketlerle, kot ve keten pantolonlar ile birlikte kombin yapılabilir. Kırışmayan bu ceketler sadece günlük hayatta değil, iş yerinde de ve uzun yolculuklarda da giyilmektedir.

Kot Ceket Hangi Kıyafetlerle Kombin Yapılır?

Topuklu ayakkabıların yanı sıra rugan ve babetlerle de giyilebilen kot ceketler, kadınlara birçok kombin seçeneği sunmaktadır. Erkekler ise kot ceketleri daha çok tişört, spor ayakkabı ve kot pantolonlar ile birlikte giyiyor

Kot Ceket Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Kapüşonlu Kot Ceket:

Yağmurluk ve mont yerine tercih edilen kapüşonlu kot ceket modelleri hem çok şık hem de kullanışlı. Kapüşonun spor bir hava kattığı ceketler S - M ve L ölçülerinde alıcılara sunuluyor. %95 pamuk kumaşından üretilen kot ceketlerde eser miktarda elastan kullanılmıştır.

2- Dantel Detaylı Kot Ceket:

Danteli sadece elbise ve abiyelerde değil kot ceketlerde de görmek isteyen alıcılar için özel olarak üretilmiştir. Ahşap düğmeli bu ceketler özellikle gençler tarafından tercih ediliyor.

3- Cep Detaylı Kot Ceket:

0 doğal pamuktan üretilen cep detaylı kot ceketlerde mavi ve lacivert dışında, krem ve beyaz gibi açık renk seçenekleri de mevcut. Pantolon ve eteklerle kombin yapılabilen bu ürünlerde de ile %30 arasında değişen indirimler yapılıyor.

Diğer seçenekler arasında: fermuar detaylı, yırtıklı, yıpratmalı, lazer kesimli ve slim fit ceketler yer alıyor.

Kot Ceket Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Slim Fit kot ceket alırken bir bede büyük alınması tavsiye edilmektedir. Bu ürünler dar kalıp olduğu için küçük gelme ihtimali vardır.