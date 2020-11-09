Erkek Kol Saati modelleri - En iyi, ucuz kaliteli erkek kol saati fiyatları ve tavsiyeleri

Fırsat ürünleri kategorisinde ise 2'li erkek kol saatleri %50'lik indirim oranlarına sahiptir. Alıcıların adreslerine özel kutusuyla gönderilen saatlerin garanti süresi 2 yıldır. Beyaz, mavi ve sarı gibi alternatif renklere ev sahipliği yapan unisex kol saatleri de bu kategoride yer almaktadır.

Erkek Kol Saati Nedir?

''Spor'' ve ''klasik'' olmak üzere iki çeşidi bulunan, erkekler için özel olarak üretilmiş saat türleridir.

Erkek Kol Saati Ne Amaçla Kullanılır?

Kol saatleri artık sadece saatin kaç olduğunu öğrenmek için kullanılmıyor. Birçok yeni özelliği bünyesinde barındıran saatlerde takvime bakılarak plan yapılabilir, kronometre tutulabilir ve alarm kurulabilir. Dijital saatler ise bluetooth ile telefona bağlanabilir. Sıcaklığı da ölçebilen bu ürünle, piyasadaki en fonksiyonel saatler arasında yer alıyor.

Erkek Kol Saati Nasıl Kullanılır?

Akıllı saatler su geçirmez ve toza karşı dayanıklıdır. Yine de havuza ve denize girmeden önce çıkarılması önerilmektedir. Dijital saatlere yazılım yüklemek için ayarlar kısmına girilmeli. Yazılım güncellemeleri de aynı yerden yapılabilir.

Erkek Kol Saati Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Türkçe Menülü Akıllı Kol Saatleri

Türkçe menüsü ile ekstra kullanım kolaylığı sağlayan kol saatlerinde hesap makinesi ve ses kaydedici bulunmaktadır. Uyku takip programı dışında kalori hesaplama ve adım sayma gibi ek özellikler de mevcuttur. Yeni çıkan dijital saatlerde ışıklı ve titreşimli alarm kurma özellikleri de bulunuyor.

Akıllı kol saatleri ile gelen mesajlar cevaplanabilir ve müzik dinlenebilir. Ekranı dokunmatik olan bu ürünlerin garanti süresi 3 yıldır.

2- Kol Saati Setleri:

4'lü ve 5'li kol saati setlerinin içerisinde kehribar tespih, deri cüzdan, gümüş yüzük ve çakmak yer alıyor. Şık kutusu ile birlikte satışa çıkarılan bu ürünler, özel günlerde hediye olarak düşünülebilir.

3- Deri Kordonlu Kol Saatleri:

Deri kordonlu saatler daha dayanıklı ve estetiktir. Hem spor hem de klasik kıyafetlerle rahatlıkla kombin yapılabilir.

Erkek Kol Saati Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kol saatlerinin uzun ömürlü olup olmaması cam kalitesine bağlıdır. Bu nedenle çizilmelere karşı dayanıklı olan saat modelleri tercih edilmelidir. Online platformlarda çok fazla seçenek sunulduğu için ürün ve fiyat karşılaştırması yapmakta fayda var. Müşterilerin verdiği puanlar ve yaptığı yorumlar incelenerek kol saatleri hakkında detaylı bilgi alınabilir.