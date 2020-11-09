Erkek Kaban modelleri - En iyi, ucuz kaliteli erkek kaban fiyatları ve tavsiyeleri

Birçok kombin seçeneğine de ev sahipliği yapan kabanlar spor ve klasik gömlek modelleriyle giyilebilir. Kataloglarda dik yaka, düğme detaylı ve kapüşonlu kaban çeşitleri de yer alıyor. Beğenilen ürünler önce favorilere sonra sepete eklenerek anında sipariş edilebilir. Alıcılara EFT dışında nakit ve kapıda ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Erkek Kaban Nedir?

Sonbahar ve kış aylarından giyilen, erkeklere özel olarak imal edilen bir üst giysisidir. Kış mevsiminde mont ve palto yerine giyilen kabanların birçok çeşidi bulunmaktadır. İnce kumaşlardan üretilen kaban modelleri mevsim geçişlerinde de giyilebilir.

Erkek Kaban Nasıl Giyilir?

Kabanlar palto ve mantolara göre daha spor bir görünüme sahiptir. Bu nedenle boğazlı kazakların yerine spor gömleklerle kombin yapılması daha uygundur. Kapüşonlu kabanlar ise keten ve kot pantolonlarla birlikte giyilebilir.

Erkek Kaban Ne Zaman Giyilir?

Önceden sadece kış mevsiminde giyilen kabanların artık çok daha ince ve hafif kumaşlardan imal edilen modelleri var. Sonbaharda ceket ve hırkalara alternatif olarak giyilen kabanlar, günlük hayatta sıklık tercih edilen üst giyim ürünlerinin başında geliyor.

Erkek Kaban Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Kemerli ve kuşaklı kabanlar:

%40'a varan indirimlerle satışa çıkarılan kemerli ve kuşaklı kabanlar, başka hiçbir aksesuara gerek kalmadan giyilebiliyor. Özellikle sade giyinmeyi sevenlerin tercih ettiği bu ürünlerde hardal, camel ve lacivert gibi renk seçenekleri mevcut.

2- Uzun kaşe kabanlar:

Uzun kaşe kabanlar viskon kumaşından imal edildiği için esneme payı oldukça yüksektir.

3- Kapüşonlu kabanlar:

Kapüşonlu kabanlar ''rahat kalıp'' ve ''dar kalıp'' seçenekleriyle satışa çıkarılıyor. Balıksırtı desenli ve düğme düğme detaylı kabanların üretiminde %50 pamuk ve %50 akrilik kullanılmıştır.

Erkek Kaban Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mevsimlik kaban almak isteyenler polyester kumaşından imal edilen modellerden birini tercih edebilir. Bu kabanlar ince ve hafif bir yapıda olup mevsim geçişlerinde rahatlıkla giyilebilir. 0 doğal pamuk kumaşından üretilen kabanlar ise sıcak tutar. Yine kış ayları için uygun olan kürk yakalı ve içi yünlü modeller arasından seçim yapılabilir.

Renk seçerken gardırobunuzda bulunan diğer kıyafetlerle uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Birçok mağaza, sık sık kampanya düzenleniyor. Hesaplı alışverişler için bu kampanyalar takip edilebilir.