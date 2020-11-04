Erkek Ayakkabı modelleri - En iyi, ucuz kaliteli erkek ayakkabı fiyatları ve tavsiyeleri

Erkekler için özel olarak üretilen modeller ''günlük ayakkabı'' ve ''klasik ayakkabı'' olarak iki ana başlıkta toplanıyor. Bununla birlikte bot, çizme ve trekking ayakkabıları ''outdoor'' kategorisinde yer almaktadır.

Erkek Ayakkabı Modelleri Nedir?

Erkekler için özel olarak üretilmiş ayakkabı modelleridir. Erkek ayakkabı modelleri genelde 38 - 45 numara aralığındadır. Fakat birçok mağazada büyük numara ayakkabılar da (45 - 48) Bazı modeller ise unisex olup hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilebilir.

Erkek Ayakkabı Modelleri Nerelerde Giyilir?

Spor ayakkabılar daha çok yürüyüş ve koşu yaparken tercih ediliyor. Fitness salonlarında da sıklıkla giyilen bu ayakkabılar diğer modellere göre daha hafif ve yumuşaktır. Tişört, kazak, eşofman ve pantolon gibi birçok kıyafet ile rahatlıkla kombin yapılabilir.

Klasik ayakkabılar ise ofiste, resmi davetlerde ve iş yemeklerinde giyilmektedir. Genellikle kumaş pantolon, takım elbise ve smokin birlikte kombin yapılır.

Erkek Ayakkabı Modelleri Nasıl Kullanılır?

Ayakkabıları uzun bir süre ilk günkü şıklığıyla giymek isteyenler, ayakkabı bakımına özen göstermelidir. Ucuz boya yerine kaliteli boyalar kullanmakta fayda var. Özellikle süet ayakkabıları temizlerken yumuşak uçlu fırçalar kullanılmalıdır. Suni deriden imal edilmiş olan ayakkabıların ise güneşte fazla bırakılmaması gerekir. Aksi takdirde ayakkabının rengi solar ve giyilemez hale gelir.

Ayakkabı bakımında kullanılabilecek diğer ürünler antibakteriyel temizleme spreyleri, tabanlıklar ve kapatıcı deri boyalardır. Ortopedik özelliklere sahip tabanlıklar, bel ve bacak ağrısına iyi geldiği için de tercih edilmektedir.

Erkek Ayakkabı Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Uygun fiyata satın alınabilecek erkek ayakkabı modelleri şunlardır:

1- Hakiki deri ayakkabı

2- Günlük ortopedik ayakkabı

3- Kalın tapan spor ayakkabı

4- Suni deri ayakkabı

5- Hafif iş ayakkabısı

6- Püsküllü süet ayakkabı

7- Nubuk

8- Koşu ayakkabıları

9- Mikrofiber deri ayakkabı

10- Jel taban ayakkabı

Ayakkabı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ayakkabı alırken anti-bakteriyel ve anti alerjik olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle spor ayakkabı alırken nefes alan modelleri tercih edilmelidir. Ayakkabı denendiğinde sıkıyorsa kesinlikle alınmamalıdır. Bunun yerine ön kısmında 10 - 12 mm kadar boşluk olan modeller tercih edilmelidir.

Klasik ayakkabılar ise gardıroptaki kıyafetlere göre alınmalıdır. Ayakkabıların rengi, en çok giyilen kıyafetlerinle rengiyle uyumlu olmalıdır.