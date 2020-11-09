Eldiven modelleri - En iyi, ucuz kaliteli eldiven fiyatları ve tavsiyeleri

Eldiven kelimesi kökeni bakımından Türkçeden “el” ve Farsçadan “das (tuvan) sözcüklerinin birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Farsça da koruyan ve tutan anlamına gelmektedir.

Eldiven Nedir?

Kumaş, deri veya farklı materyaller kullanılarak üretilmiş olan, elleri dış etkenlere karşı korumak amacıyla giyilen tekstil ürünüdür. El giysisi şeklinde de tanımlanmaktadır.

Eldiven Ne İşe Yarar?

Günlük hayatta kışın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Farklı meslek dallarında hijyen, sağlık, malzemelerden korunma veya iş sağlığının korunması açısından kullanımı söz konusudur.

Eldiven Nasıl Kullanılır?

İş sahasına girmeden önce olumsuz etkenlerden korunmak amacıyla eldivenler el bedenine uygun olarak seçilmelidir. Bu sayede konforlu bir şekilde eldiven kullanımı sağlanmaktadır. Kışın dışarıya çıkarken evden çıkmadan önce eldivenlerin giyilmesi gerekmektedir. Terleyen ellerde bulunan eldivenler hemen değiştirilmeli ve mantar oluşumu engellenmelidir.

Eldiven Ne Amaçla Kullanılır?

Dış etkenlerden korunmak amacıyla genellikle kumaş veya deriden üretilmiş eldivenler tercih edilmektedir. İş güvenliğinin kasap ve veteriner gibi meslek dallarında sağlanması için çelik eldivenler olmazsa olmazdır. Veterinerler hayvanların muayeneleri sırasında korunmak amaçlı özel dokuma yöntemi ile üretilmiş eldivenleri kullanmaktadır. Ev hanımları mutfakta hijyen açısından eldiven kullanılırken, temizlik yaptıkları zaman ciltlerinde herhangi bir sorun olmaması için eldiven kullanımına özen göstermektedir.

Eldiven Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Büyükannelerin örgülerinde sıkça rastlanan normal eldiven ve parmaksız eldiven modelleri bulunmaktadır. Kışın farklı renklerde tercih edilen eldivenler kadınların kullanımına uygun yapılmaktadır. Muayene, rektal ve steril olmak üzere farklı eldiven çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca özel amaçlı üretilen, tek kullanımlık, elektrikçi eldiveni, ısı ve kaynakçı eldiveni, kesilme dirençli ve nitril, köpük ve pvc eldivenlerde bulunmaktadır. Fiyatları 10 TL ile 80 TL arasında değişmektedir.

Eldiven Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eldiven satın alırken üretiminde kullanılan hammaddelere dikkat etmeniz gerekmektedir. Genellikle muayene eldivenlerinde kullanılan nitril ve vitril maddeleri insanların cildinde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Her eldiven çeşidinde geçirgenlik önemli bir kriterdir. Kullanım rahatlığı açısından eldivenlerin esnek yapıda ve el bedenine uygun olması gerekmektedir. Kullanım amacına göre eldivenlerin pudralı ve pudrasız seçenekleri bulunmaktadır. Kaliteli marka tercih ederek cilt sağlığının korunması sağlanmalı ve işler daha sağlıklı yürütülmelidir.