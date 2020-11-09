Boxer modelleri - En iyi, ucuz kaliteli boxer fiyatları ve tavsiyeleri

Esneme payı yüksek likralı boxerlar da uygun fiyat garantisiyle satın alınabilir. Giyim konforu sunan ve fiyatları her bütçeye uygun olan boxerlarda 20'ye yakın renk seçeneği mevcut. İnternetten sipariş edilen ürünlerde belli bir fiyatın üstünde alışveriş yapanlara, kargo ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Boxer Nedir?

Boxer, 60'lı yıllarda üretilen fakat 2000'li yıllardan sonra yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan bir iç giyim ürünüdür. Günümüzde sadece erkekler değil kadınlar için üretilen boxer çeşitleri de mevcuttur.

Boxer Ne İşe Yarar?

Boxer, diğer iç giyim ürünlerine göre daha rahat olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir. Pamuk ve polyester gibi kaliteli kumaşlardan imal edilen boxerler, pişik ve tahriş riskini ortadan kaldırır.

Boxer Nasıl Kullanılır?

Satın alınan boxerların uzun ömürlü olması için yıkama talimatlarına dikkat edilmelidir. Beyaz boxerları 40 derecede yıkanmalıdır. Renkli ve desenli boxerlar ise 60 derecede yıkandığı takdirde solmaz.

Boxer Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Mikrofiber Boxer:

Dikişsiz boxer adıyla da bilinir. Son yılların en çok satın alınan iç giyim ürünleri arasında yer alan mikrobfiber boxer'lar terletme yapmadığı için daha çok yaz aylarında tercih ediliyor. En önemli özelliklerinden biri de esneme payının yüksek olmasıdır. Uzun ömürlü olan dikişsiz boxerların rengi solmaz.

2- Desenli Boxer:

Desenli boxerlarda onlarca farklı seçenek fiyat farkı olmaksızın satın alınabiliyor. Çocuklar için üretilen modellerde birçok çizgi film kahramanın resimleri yer almaktadır. Karpuz, flamingo, kedi ve kuş desenli modeller de aynı kategoriden temin edilebilir.

Desen detaylı boxerlarda birden fazla renk seçeneği de mevcut. Kırmızı - siyah ve mavi - beyaz gibi birbiriyle uyumlu renkler arasından seçim yapılabilir.

3- Düğmeli Boxer:

Son seçenekler arasında düğmeli boxer çeşitleri yer alıyor. Bu ürünlerde de diğer boxerlarda olduğu gibi farklı renk ve desen seçenekleri mevcut.

Boxer Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Boxer, doğrudan cilde temas eder. Bu nedenle satın alırken kumaş kalitesine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte kumaş kalitesi de son derece önemlidir. Pamuk ya da polyester yerine sentetik kumaşlardan imal edilen boxerlar, cildi tahriş eder.

İç giyim ürünlerinin çok dar olması, giyen kişinin özellikle yaz aylarında rahat edememesine neden olur.