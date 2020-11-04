Bot modelleri - En iyi, ucuz kaliteli Bot Fiyatları ve tavsiyeleri

Suni deriden imal edilen botlar diğer modellere oranla çok daha ucuzdur. Gerçek deri görünümünde olan bu botlar %30'a varan indirim fırsatlarıyla satışa çıkarılıyor.

Bot Nedir?

Bot, sıklıkla çizme ile karıştırılsa da, çizmelerden daha kısa olan bir ayakkabı çeşididir. Diğer kışlık ayakkabılardan en büyük farkı mevsimlik olarak da giyilebilmesidir.

Bot Ne Amaçla Kullanılır?

Kaymaz tabanlı, su geçirmez botlar sonbahar ve kış aylarında en çok giyilen ayakkabı çeşitlerinden biridir.

Bot Nasıl Kullanılır?

Deri botların temizliğinde özel olarak üretilmiş spreylerden birini kullanılmalıdır. Islak bezler, derinin aşınmasına neden olabilir. Ek olarak botları temizlemek için ayakkabı fırçası ve süngeri de kullanılabilir.

Bot Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Kenardan lastikli kadın botları:

Son yılların en popüler ayakkabı modellerinden biri olan bu ürünler kenardan lastikli olduğu için son derece rahattır. Birinci sınıf 1. suni deriden imal edilen kenardan lastikli kadın botlarının garanti süresi ise 2 yıldır.

2- İçi kürklü kadın botu:

Poliüretan malzemesinden imal edilen bu ürünler günlük kullanımlar için idealdir. İçi kürklü olduğu için en soğuk günlerde bile sıcak tutar.

3- Süet western botu:

Kovboy boyu olarak da bilinen bu modellerin ''püsküllü'' ve ''püskülsüz'' olarak ikiye çeşidi bulunmaktadır. Siyah ve krem gibi karakteristik renklerin yanı sıra hardal ve taba gibi alternatif renkleri de mevcut kategorilerde alıcılara sunuluyor.

Diğer bot modelleri ve çeşitleri şunlardır:

Yüksek tabanlı postal bot

Streç topuklu bot

Kare ve yuvarlak burunlu bot

Cilt deri bot

Bot Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikli olarak alacağınız botun sıcak tutması son derece önemlidir. İçi yünü botlar diğer modellere oranla daha sıcak tutar. Diğer ayakkabı modellerinde olduğu gibi artık botların da nefes alan modelleri üretiliyor. Bu ürünler biraz daha pahalı olsa da ayak sağlığı için satın alınabilir. Eğer hafif bir bot istiyorsanız mikrofiber deriden imal edilmiş botlardan birini seçebilirsiniz. Bu ürünler hem hafif hem de son derece dayanıklı olduğu için tercih sebebidir.

Yağmur ve karın çok yağdığı bir yerde yaşıyorsanız botların taban özelliklerini karşılaştırabilirsiniz. Kauçuk tabanlı botlar kayma ve oldukça kullanışlıdır.