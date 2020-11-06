Altın Kolye modelleri - En iyi, ucuz kaliteli hediyelik altın kolye fiyatları ve tavsiyeleri

Kişiye özel hediyeler arasında yer alan harfli altın kolyelere hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde rağbet gösteriliyor. Yıl dönümü hediyesi olarak da satın alınan bu ürünleri diğer takılar ile birlikte set olarak almak da mümkün. Yüzük ve küpeler ile birlikte satışa çıkarılan üçlü setler, her şehre ücretsiz kargo avantajıyla gönderilmektedir.

Altın Kolye Nedir?

Altın kolyeler, bileklik ve küpeler ile birlikte en çok satın alınan takılardan biridir. Daha hesaplı olduğu için 14 ve 18 ayar kolyeler daha çok tercih edilmektedir. 8 ve 9 ayar altın kolyeler de online mağazalarda ''kapıda ödeme'' ve ''6 ay taksit'' fırsatlarıyla satışa çıkarılıyor.

Altın Kolye Ne Amaçla Kullanılır?

Yıldönümü ve doğum günlerinde sevdiklerini mutlu etmek isteyen kişiler, altın kolye modellerinden birini satın alabilir. Bunun dışında düğün setlerinin içerisinde diğer takılar ile birlikte altın kolyeler de yer almaktadır.

Altın Kolye Nasıl Kullanılır?

Altın kolyeler zamanla eski parlaklığını yitirebilir. Bu takıları parlatmak için ılık bir suda 15- 20 dakika kadar bekletebilirsiniz. Daha sonra yumuşak uçlu bir diş fırçasıyla kolyeyi fırçalayabilirsiniz. Su altın kolyelere zarar verdiği işin takıların nemli kalmamasına özen göstermekte fayda var. Güneşin ultraviyole ışınları da kolyelerin kısa sürede parlaklığını yitirmesine neden olabilir.

Kolyeler takılmadığı zamanlarda kutusunda saklanmalıdır.

Altın Kolye Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Motifli Altın Kolyeler:

Kelebek, nazar boncuğu, balık, yıldız ve kalp motifli altın kolyeler 2020 yılının çok satan takı çeşitleri arasında yer alıyor. Su perisi, kedi ve kalpli kanat gibi orijinal figürler de fiyat farkı olmaksızın aynı kategoriden satın alınabilir.

2- Zincir İşlemeli Altın Kolyeler:

İnce ve zarif bir görünüme sahip olan zincir işlemeli kolyeler, elbise ve abiyelerle kombin yapılıyor.

Diğer modeller arasında, lotus, yonca, fiyonk ve salıncak motifli altın kolyeler yer almaktadır.

Altın Kolye Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Altın kolyeler güvenilir markalardan alınmalıdır. Mutlaka garanti belgesi, mücevher ve pırlanta sertifikası olan ürünler tercih edilmelidir. Eğer uygun fiyata bir kolye satın almak istiyorsanız daha sade modellerden birini seçebilirsiniz. İşçiliğin ön planda olduğu modeller ise diğer kolyelere oranla biraz daha pahalıdır.