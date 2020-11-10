Yemek Masası fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli yemek masası modelleri ve tavsiyeleri

Online mağazaların ''kişiye özel mobilya'' bölümüne tıklayanlar istedikleri ölçülerde yemek masası yaptırabilir. 4 sandalye ve yemek masasından oluşan yemek odası takımlarında, müşterilere %30 oranında indirim fırsatları sunuluyor.

Yemek Masası Nedir?

Üzerinde yemek yenmesi için imal edilen üretilen masalara, yemek masası denir. Bu ürünlerin çalışma masalarından en büyük farkı, daha dekoratif olmasıdır.

Yemek Masası Ne Amaçla Kullanılır?

Yemek yemek için kullanılan masalar mutfak ve yemek odalarında dekoratif bir bütünlük oluşturmaktadır.

Yemek Masası Nasıl Kullanılır?

Yeni yapılan evlerin birçoğunda yemek odası ve mutfaktır. Mutfağında yer açmak isteyenler satın aldıkları masayı, yemek odasında kullanabilirler.

Yemek Masası Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Ahşap yemek masaları:

Ahşap mobilyaların yeniden moda olması ile birlikte masif ve maun ağacından yapılan yemek masalarına olan ilgi de arttı. Bu masaların diğer modellerden en büyük farkı metal ayaklı olmasıdır. Hem dayanıklı hem de dekoratif olan ahşap yemek masalarının garanti süresi 1 yıldır.

2- Katlanabilir Yemek Masası:

Yerden tasarruf etmek isteyenlerin öncelikli tercihi olan katlanabilir yemek masaları 2 kişiliktir. Mermer ve papatya desenli modelleri 2020 yılının çok satan modelleri arasında yer alıyor.

3- Çizilmez Yemek Masası:

Gürgen ağacından imal edilen yemek masaları piyasadaki en dayanıklı ürünlerden biridir. Özel kaplaması sayesinde darbelere dayanıklıdır ve çizilmez. Garanti süresi 3 yıl olan bu masaların kurulumu da kullanımı kadar pratiktir.

4- Mermer Yemek Masası:

Oval ve dikdörtgen yemek masaları hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir. Tel ayaklı olan çeşitleri de zarif ve orijinal bir görünüme sahiptir. Son seçenekler arasında ahşap görünümlü ahşap görünümlü mermer masalar yer alıyor.

Yemek Masası Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mutfak ya da yemek odasının büyüklüğüne göre yemek masası almakta fayda var. Çok küçük masalar şık durmayacağı gibi büyük masalar da sığmayabilir. Bu nedenle önce mutfağın ölçüsü alınmalı daha sonra sipariş verilmeli.

Hem şık hem de kullanışlı bir ürün isteyenler cam yemek masalarına göz atabilir. Son derece estetik bir görünüme sahip olan bu ürün temizliği diğer masalara göre çok daha kolaydır.