Yazı Tahtası modelleri - En iyi, ucuz kaliteli yazı tahtası fiyatları ve tavsiyeleri

Kategorilerde birçok renk seçeneğiyle sunulan bu ürünlerin garanti süreleri 2 yıldan başlıyor. Çift taraflı ve teleskopik ayaklı yazı tahtalarının dışında rulo kağıtlı ve duvara monte edilebilir tahtalar da sepete eklenebilir ve dakikalar içerisinde sipariş edilebilir.

Yazı Tahtası Nedir?

Yazı tahtası, ahşap ve laminant gibi malzemelerden üretilen yazı yazma gereçleridir.

Yazı Tahtası Ne Amaçla Kullanılır?

Yazı tahtaları sunum yapmak, not almak ve ders anlatmak için kullanılır.

Yazı Tahtası Nasıl Kullanılır?

Birçok modeli kurulum gerektirmeyen yazı tahtaları duvara monte edilerek kullanılabilir. Üzerine ''Board marker'' adı verilen kalemlerle yazılır. Bir tarafı kara tahta olan çift taraflı yazı tahtalarına tebeşir ile yazılır. Tahtaların yüzeyine zarar vermemek için üstündeki yazılar fazla bastırmadan silinmelidir.

Yazı Tahtası Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Teleskopik ayaklı yazı tahtası:

En fazla kullanılan yazı tahtaları arasında teleskopik ayaklı tahtalar geliyor. Bu ürünlerin en önemli özelliği kurulum gerektirmemesidir. Sadece beyaz değil, yeşil ve mavi renkli versiyonları da aynı fiyatla alıcılara sunuluyor. Aparatları sayesinde boyu rahatlıkla ayarlanabilir.

2- Çift taraflı yazı tahtaları:

Ceviz ve maun ağacından imal edilen bu ürünlerin ön kısmı kara tahta olarak kullanılmaktadır. Diğer tarafı beyaz olan bu tahtaların üzerine hem kalem hem de tebeşirle yazmak mümkün. Katlanabilir olduğu için rahatlıkla taşınabilir ve kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamaz

3-Laminant beyaz yazı tahtaları:

Çerçeve kısmında elektrostatik toz boyanın kullanıldığı laminant yazı tahtaları bu kategoride bir diğer seçeneği oluşturuyor. Daha çok ofislerde tercih edilen bu ürünler ile %30 arasında değişen indirim oranlarına sahip.

4- Mobil tekerlekli yazı tahtaları:

Mobil tekerlekli yazı tahtaları pratik kullanımlar için uygundur. Kolay silinebilir olduğu için leke tutmaz. Tekerlekleri kaliteli malzemeden üretildiği için ses çıkarmaz ve parkelere zarar vermez.

Kategorilerde yer alan diğer yazı tahtası çeşitleri şunlardır:

- 360 derece dönebilen yazı tahtası

- Manyetik duvara monte edilebilir yazı tahtası

- Rulo kağıtlı yazı tahtası

Yazı Tahtası Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Evde kullanılmak üzere yazı tahtası alınacaksa ayaklı ya da çift taraflı modeller tercih edilebilir. Duvara monte edilebilir tahtalar ise daha çok iş yerleri için uygundur.