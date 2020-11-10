Uyku Tulumu modelleri - En iyi, ucuz kaliteli uyku tulumu fiyatları ve tavsiyeleri

Uyku kelimesi Süryanice, tulum ise eski Türkçe kökenlidir. Uyku tulumu kelimelerinin anlamı ise uyumak için içine girilen tulum görünümlü yatak olarak verilmektedir.

Uyku Tulumu Nedir?

Tek veya çift kişilik olarak üretilen, taşınabilir ve hafif malzemelerden üretilmiş fermuar ile kapatılan hafif yatak anlamı taşımaktadır. Yalıtımlı malzemelerden üretilerek çevresel faktörlerden daha az etkilenilmesini sağlamaktadır. Tüp biçiminde hazırlanmış olan uyku tulumları dışarıda veya çadırda kalan kişilerin sıkça kullandığı yorgan olarak adlandırılmaktadır.

Uyku Tulumu Ne İşe Yarar?

Kamp yapılması planlanan yerlerde insanların rahat bir şekilde dinlenmesi için üretilmiş yataklardır. Rüzgar, böcek, soğuk hava ve benzeri durumlardan insanların rahatça korunabilmesi amacıyla uzun ve tek parça halinde üretilmektedir.

Uyku Tulumu Nasıl Kullanılır?

Uyku tulumuna girileceği zaman aşırı kalın kıyafetlerin çıkarılması gerekmektedir. Bu sayede tulum içerisinde iç ısı dengelenmesi daha sağlıklı olacaktır. Tulum içine girmeden önce yalnızca vücuda yapışmayan tişört ve eşofman altı giyilmelidir. Ayaklardan başlanarak tüm vücut uyku tulumuna girmekte ve fermuar sonuna kadar kapatılmalıdır. Fakat baş kısmı tulumun dışında bırakılmalıdır.

Uyku Tulumu Ne Amaçla Kullanılır?

Uyku tulumları zor şartlarda rahat ve güvenli bir uyku çekmenizi sağlamak için vardır. Kendini güvende hisseden kişiler daha temkinli olmaktadır. Uyku tulumunu hangi sezonda veya hangi bölgede kullanacağınız oldukça önemlidir.

Uyku Tulumu Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Mevsimlere göre dört çeşit uyku tulumu bulunmaktadır. Tek mevsimlik uyku tulumları yaz gecelerinde oldukça kullanışlı olmaktadır. Fiyatları ise 100 ila 250 TL arasında değişmektedir. İlkbaharın bitiminden Sonbaharın başlangıcına kadar olan sürede ise iki mevsim uyku tulumları tercih edilmektedir.

Fiyatları 250-550 TL arasındadır. Sonbahar ve kışın yapılacak kamplar için üç mevsimlik tulumlar uygun olmaktadır. Fiyatları 500-1000 TL arasında değişen tulumlardır. Karlı havalarda dört mevsimlik tulumlar tercih edilmektedir. Bu tulumlar 1000-4000 TL arasındadır.

Uyku Tulumu Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Uyku tulumu mumya, dikdörtgen ve zarf şeklinde olarak üçe ayrılmaktadır. Isıyı koruyan mumya tipi olduğundan dolayı yazın tulum kullanacakların dikdörtgen veya zarf şeklinde tercih etmesi gerekmektedir. Uyku tulumu kişinin vücut tipine göre seçilmelidir. Tulumun dolgu maddesi incelenmeli, konfor açısından test edilmelidir.