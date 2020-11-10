Tv Sehpası modelleri - En iyi, ucuz kaliteli Tv sehpası fiyatları ve tavsiyeleri

Online mağazalarda, müşterilere birden fazla ödeme seçeneği sunuluyor. İsteyenler 12 aya varan taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanırken, isteyenler ödemelerini EFT / Havale yoluyla yapabiliyor. Televizyon sehpalarının duvara montajı da son derece pratiktir. Kurulumu montaj kılavuzuna bakılarak dakikalar içerisinde yapılabilir.

TV Sehpası Nedir?

TV Sehpası, 2000'li yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan kullanışlı bir mobilyadır. Ev dışında butik otellerde ve ofislerde de dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır.

TV Sehpası Ne İşe Yarar?

TV sehpaları, hem televizyonun daha az yer kaplamasını hem de bulunduğu odanın çok daha dekoratif olmasını sağlar. Bu ürünlerin birçoğu çekmeceli ve raflı olduğu için, odadaki birçok eşyayı saklamak içinde kullanılabilir.

TV Sehpası Nasıl Kullanılır?

Bu sehpaların üstüne televizyon dışında çerçeve, vazo ve biblo da konulabilir. Eski televizyon sehpalarını yenilemek isteyenler ise kokusuz boya ve yüzey astarı ile mobilyalarını boyayabilir.

TV Sehpası Ne Amaçla Kullanılır?

Salon ve oturma odalarında sıklıkla tercih edilen televizyon sehpaları evlerin çok daha derli toplu ve dekoratif görünmesini sağlıyor.

TV Sehpası Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Duvar Raflı TV Sehpası Modelleri:

Duvar raflı TV sehpaları hem ülkemizde hem de dünya genelinde çok satan modellerin başında geliyor. Kitaplık kısmına kitap ve dergi dışında küçük süs eşyaları da konulabilir. Birinci sınıf malzemelerden üretilen bu ürünlerin garanti süreleri 2 ile 4 yıl arasında değişmektedir.

2- Ahşap Ayaklı TV Sehpası Modeller:

Hem doğal hem de ucuz olduğu için tercih edilen ahşap ayaklı TV sehpaları %20 indirim ve ücretsiz kargo avantajıyla satışa çıkarılıyor. Bu ürünlerde kahverengi dışında beyaz, gri ve krem gibi açık renk seçenekleri de mevcut.

3- Dekoratif TV Sehpası Modelleri:

Mevcut seçenekler içerisinde ireko ve kayın ağacından imal edilen TV sehpası modelleri de var. Bağlantı aksesuarları ile birlikte alıcıların adreslerine teslim edilen ürünlerin kurulumu da kullanımı kadar pratik. Pratik kullanımlar için ideal olan TV sehpalarının alt kısmında iki adet kapaklı dolap bulunuyor.

TV Sehpası Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

1- Hangi malzemelerden imal edildiğine.

2- Diğer mobilya ve aksesuarlar ile uyumuna.

3- Garanti süresine ve indirim oranlarına

4- Boyutlarına