Türkiye’nin su ihracatının yüzde 17,8’ini tek başına yapıyor

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Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu; “Tüketici odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam ederken, günümüzün sağlıklı yaşam trendlerini yakından takip ediyor ve farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerimizi, şeker tüketiminin azaltılması, vegan beslenmenin artması gibi yeni nesil yaşam alışkanlıklarına göre şekillendiriyoruz..” dedi.

Türkiye’nin toplam su ihracatının yüzde 17,8’ini tek başına gerçekleştirdiklerini belirten Kalpaklıoğu; “Yüzde yüz yerli sermayeli Pınar Su ve İçecek olarak, başta Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor; toplam satışlarımızın %16,7’sini yurt dışı pazarlara yapıyoruz. Türkiye pazarındaki gelişmelerin yanı sıra global trendleri de yakından takip ediyoruz. Hedefimiz, üretmeye başladığımız katma değerli içecek ürün çeşitleriyle, başta aktif olduğumuz ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni pazarlara “Made in Türkiye” ürünlerimizle giriş yapmak.” açıklamalarında bulundu.