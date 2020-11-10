Tripod fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli tripod modelleri ve tavsiyeleri

Tripod, en basit haliyle hafif bir ağırlıkta olan ve kolay taşınabilen bir aksesuar ürünüdür. Başka bir deyişle sabitleyici olarak görev yapmaktadır.

Tripod Nedir?

Tripod fotoğraf ve video çekiminde özellikle kameranın sabitlenmesine ve görüntünün netleştirilmesine yarayan bir alettir. Genellikle profesyonel kameralarla kullanılmasına rağmen, son zamanlarda akıllı telefonlarla birlikte de kullanılabilmektedir. Tripodlar, oldukça küçük ve basit aletlerdir. Buna göre üç ayak üzerine sabitlenen cihaz doğru açıyı bulmak amacıyla aşağı ve yukarı hareket ettirilebilmektedir.

Tripod Ne İşe Yarar?

Tripod olarak kullanılan cihazlar, fotoğraf ve video çekimlerinde sıkça karşılaşılan titreme probleminin önüne geçmek için kullanılır. Buna göre herhangi bir insan eli çekim sırasında titremeye müsait bir yapıdadır. Oysa tripod üç ayağın üzerinde sabit durarak, herhangi bir odaklanma sorunu yaşamadan en kaliteli çekimi yapmaya yardımcı olur.

Tripod Nasıl Kullanılır?

Tripod, üç ayak üzerine bir kafanın sabitlenmesiyle kullanılan bir araçtır. Bu noktada farklı tripod kafaları ihtiyaca uygun şekilde satın alınıp kullanılabilir. Ürünün kafa kısmı hem yatay hem de dikey yönde hareket ettirilerek istenen çekim pozisyonu ayarlanır.

Tripod Ne Amaçla Kullanılır?

Tripod hem titreme gibi problemlere karşı hem de tek başına çekim yapmak amacıyla kullanılan bir üründür. Buna göre, ihtiyaca uygun olarak seçilen bir tripod ile ikinci bir kişiye gerek duyulmadan çekim yapılabilmektedir.

Tripod Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Tripod olarak işlev yapan ürünler ayak ve kafa bakımından farklı modeller sunar. Buna göre ayakları bir objeye yaslanarak kullanılan ya da ayak uçları değiştirilebilen tripodlar vardır. Kafa bakımındansa bu ürünleri; pan-tilt, ball, gimbal ve geared olarak sıralamak mümkündür.

Tripod Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tripod satın alamadan önce bakılması gereken ilk özellik çekim sırasında kullanılacak olan ekipmanın ağırlığıdır. Çok ağır ekipmanlar bazı tripodların kırılmasına neden olabilmektedir. Bunun dışında tripodun hangi malzemeden üretildiği de dikkat edilmesi gereken diğer özelliktir. Karbon-fiber ya da alüminyum tarzındaki malzemelerle üretilen ürünler, diğerlerine nazaran daha hafif yapıdadır ve taşınmaları kolaydır.

Tripod Fiyatları Ne Kadardır?

Tripod, model seçenekleri dikkate alındığında geniş bir fiyat yelpazesine sahiptir. Tripod; ayakları, kafa çeşidi ve üretildiği malzemeye göre her bütçeye uygun ürün bulmak mümkündür.