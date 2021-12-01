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Snoc 2022 yılına hazır!

#Sponsorlu İçerik#Snoc#Mobilya Sektörü
Snoc 2022 yılına hazır

Lüks bahçe mobilya sektörünün yenilikçi, çağdaş ve zengin koleksiyonlarıyla dikkat çeken ismi SNOC, 2022 koleksiyon hazırlıklarının sonuna geldi. Bünyesindeki tüm ürünleri dünyanın dört bir yanındaki özel koleksiyonlar arasından seçen ve ithal eden, her sezonun trendlerini yakından inceleyen, devamlı kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi amaç edinen SNOC 2022 yılında da özgünlüğünü korumayı hedefliyor.

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SNOC, tasarımlarını hayata geçirirken doğaya saygı duyan, sürdürülebilir ve çağdaş yeni nesil malzemeleri tercih ediyor. Ürünlerinde sadece FSC sertifikasına sahip ağaçlara yer vererek doğayı koruyor. Uzun ömürlü, fonksiyonel ve kaliteli hammaddelerden yapılmış, tamamen dış mekân için üretilmiş, yüksek kalitedeki el işçiliği ile oluşturulmuş ürünler tüm zamanlardaki koleksiyonlarının temel taşlarını oluşturuyor.

Snoc 2022 yılına hazır

Temiz çizgilerden, modern formlardan oluşan, endüstriyel bir stil; kullanıcı ve doğa dostu, sürdürülebilir materyaller 2022 yılına damgasını vuruyor. Sezonun trendlerinde son teknoloji kumaş kaplama mobilyalar yer alıyor. Alüminyum, sentetik rattan ve akrilik iplerden oluşan ürünler; kumaşlarda toprak tonları ve antrasit renkler öne çıkıyor. Concrete, Terrazzo, Polystone, Polywood ve yüksek performanslı kaplamalar gibi yeni nesil materyaller masalarda, sehpalarda ve aksesuarlarda sıklıkla kullanılıyor. Tasarım ve işlevsel yönü baskın olan dış mekan ısıtıcı ve şömineler estetik bütünlüğü tamamlamada öne çıkan ürünlerden oluyor.

Snoc 2022 yılına hazır

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Kalite standartlarını titizlikle belirleyen ve sektörüne öncülük eden SNOC, oluşturduğu koleksiyon ile 2022’de görsel açıdan olduğu kadar sunduğu konforla da üst düzey performans sağlayan ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Yılın öne çıkan kumaş kaplama oturma gruplarıyla, hava değişimlerinden etkilenmeyen dayanıklı alüminyum iskeletleriyle, birinci sınıf Teak ağacıyla, yeni nesil akrilik ip ve sentetik rattan malzemelerini kusursuz kullanımıyla oluşturduğu koleksiyonlarını, sezonun trendi toprak ve antrasit tonlarıyla buluşturuyor. Su itme ve leke tutmayan özellikteki yumuşak doku ve farklı renk seçeneklerine sahip kumaşlarıyla konforu sunuyor. Oturma ve masa grupları, daybed ve şezlonglar; estetik tasarımlı dış mekan şömine ve ısıtıcıları; zengin dekoratif aksesuar seçenekleriyle sezonun trendlerini stil sahibi ürünleriyle sizlere ulaştırıyor.

Snoc 2022 yılına hazır

Yeni sezona dair hazırlıklarını anlatan Satış Direktörü Erdem Kantur “2004 yılından beri yaşam alanları için butik ürün anlayışının temsilcisi olan SNOC 2022’de de dış mekânlarda estetiği, tasarımı ve dayanıklılığı yakalayacağınız oldukça zengin bir koleksiyon hazırladı. Ürün yelpazesindeki çeşitlilikle, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik anlamında yürüttüğü ciddi çalışmalarıyla SNOC her geçen yıl giderek özgünleşen; marka çizgisini ve değerini yukarı çıkaran çalışmalar yürütüyor. Koleksiyonlarını tamamen ithal ürünlerden oluşturup; tasarım değeri yüksek, özgün ürünlerle hizmet veriyor. Dış mekânlarının modern fikirlere, estetik görünümlere ve yenilikçi bir konfor anlayışına sahip olmasını isteyen kullanıcılarının beklentilerini tamamen karşılayan koleksiyonlarını sunmayı sabırsızlıkla bekliyor.” şeklinde belirtti.

 

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#Sponsorlu İçerik#Snoc#Mobilya Sektörü

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