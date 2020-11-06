Sırt Çantası fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli sırt çantası modelleri ve tavsiyeleri

Sırt çantaları, tekli veya çift askılı sırtta taşınan taşıma araçlarıdır. Elle herhangi bir eşya taşımamak için dizayn edilmişlerdir. Günlük kullanım için küçük ebatta olanlar olduğu gibi, seyahat ve kamp için valiz büyüklüğünde olanlar da bulunuyor.

Sırt Çantası Nedir?

Kitap, kıyafet, makyaj malzemeleri, küçük el aletleri gibi eşyaları taşımaya yarayan, taşıma araçlarına sırt çantası deniliyor. Tek omza asılan tek askılı tipleri olduğu gibi iki omza da asılan çift askılı tipleri bulunuyor.

Sırt çantaları, yürüme esnasında ellere serbestlik sağlama açısından üretilmişlerdir. Tek elle harcanan ve vücuda binen yük daha fazladır. Bu yükü vücuda dağıtmak ve yük baskısını azaltmak amacıyla kullanılıyorlar.

Sırt Çantası Ne İşe Yarar?

Sırt çantası, bir çantaya sığabilecek ve taşıma ağırlığı sınırındaki bütün eşyaları taşımaya yararlar. Vücudun taşıyabileceği, çantanın kaldırabileceği ağırlıkları iki omuzdan alınan destekle taşınmasını sağlarlar.

Yürürken eller serbest olduğu için yürüme dengesi daha rahat sağlanır. Ani sendeleme ve düşme durumlarında eller serbest olduğu için daha rahat denge sağlanabilir.

Sırt Çantası Nasıl Kullanılır?

Sırt çantası tek omza asılabileceği gibi iki omza asılarak da kullanılır. Tek omza asıldığı durumlarda çantada nispeten daha az eşya vardır. İçi eşya dolu çantayı uzun süre tek omuzda taşımak omurgaya zarar verir.

Sırt çantası genellikle askıları iki omza asılarak kullanılır. Vücut dengesinin bozulmaması için çantayı fazla eşyayla doldurmayınız. Çantanın askısını uzun tutup, bele aşırı yük bindirmesine neden olmayın.

Sırt Çantası Ne Amaçla Kullanılır?

Sırt çantasının birçok kullanım amacı vardır. Ama bu amaçların ortak yanı eşyaları elde taşımamaktır. Yürürken ellerin serbest olması amacıyla sırt çantası kullanılıyor. Örneğin; öğrenciler kitaplarını, yolcular eşyalarını, kampçılar kamp malzemelerini, günlük kullananlar özel eşyalarını sırt çantalarında taşıyorlar.

Sırt Çantası Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Kıyafet modası geliştikçe çantaya duyulan talep ve ihtiyaç da hem artıyor hem de değişiyor. Bu nedenle çanta model ve çeşit skalası çok zengindir. Genel olarak sırt çantaları;

1-Günlük kullanım,

2-Okul,

3-Seyahat,

4- Kamp sırt çantaları olarak çeşitleri bulunuyor.

Model olarak deri, vinileks, kumaş, kanvas, süet olmak üzere çeşitli renklerde ve ebatlarda üretiliyorlar.

Sırt Çantası Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sırt çantası alırken kullanım amacınıza uygun olanı seçmelisiniz. Günlük kullanım için alacağınız çantaya yolculuk için bütün eşyalarınızı sığdıramazsınız. Çantayı seçerken ihtiyacınızı karşılayacak ebatta olmasına dikkat edin. Fazla çeşitlilikte eşya kullanmayacaksanız az cepli ve sade modelleri seçebilirsiniz.

Alacağınız çantanın dikişlerinin ve kullanılan malzemenin kaliteli olmasına önem verin. Özellikle askı kollarını iyi kontrol edin.