Silikon Tabancası fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli silikon tabancası modelleri ve tavsiyeleri

Silikon tabancası, kısa bir tanım ile iç ve dış tüm alanlarda kullanıma yaramaktadır. Adı üstünde silikon ile doldurma işleminde kullanılmaktadır.

Silikon Tabancası Nedir? Ne İşe Yarar?

Silikon tabancası evlerde, üretim alanlarında, iş yerlerinde kullanılan ve el araçlarından en bilineni olan silikon malzemeli ısıtıcılı üründür. Soğuk ve sıcak olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Soğuk silikon için ayrı, sıcak silikon için ayrı şekilde üretilmektedir. Şekli tabanca gibi olmasından dolayı adını bu şekilde almıştır. Kablolu bir ürün olup elektrik ile çalışmaktadır. Tetik ve gövdeden oluşmaktadır.

Silikon Tabancası Nasıl Kullanılır?

Tetik ve gövde silikon tabancasının en işlevsel alanlarıdır. Gövde kısmında bulunan malzeme konulacak yere silikon yerleştirilmektedir. Elektriğe bağlı olan tabanca ısındıktan sonra tetiğe basılarak silikon malzeme akıtılarak yapıştırma işlemi yapılmaktadır. Soğuk silikon tabancası ise; hazır tüp içinde sıvı silikonlar tabancaya takılmaktadır ve sıkılarak kolaylıkla uygulanmaktadır.

Silikon Tabancası Hangi Malzemelerde Kullanılır?

Deri , ahşap, kumaş, karton, tahta, metal, porselen, cam kenarları, kağıt, fayans gibi malzemelerde kullanılmaktadır. Çabuk kuruma özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlayarak kolaylık sağlamaktadır.

Silikon Tabancası Fiyatları Nedir? En iyi Ucuz Kaliteli Silikon Tabancası Model Ve Tavsiyeleri

Silikon tabancaları soğuk ya da sıcak malzemeli olmak üzere değişik fiyatlarda bulunmaktadır. Firma, marka, malzeme kalitesi ve dayanıklılık durumlarına göre fiyat belirlenmektedir. Önerilen silikon tabancası ise genel olarak sıcak işlem yapanlardır. Uygulama sonrası çabuk kuruyarak ve güçlü tutuculuğu sayesinde etki göstermektedir. Kullanım alanlarına göre sıcak ya da soğuk silikon tabanca uygulaması değişim göstermektedir.

Silikon Tabancası Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

- Uygulama yapılacak yüzeyin düzgün, temiz ve kuru olması gerekir.

- Cilt ile temasından kaçınmak gerekir.

- Sıcak silikon tabancası halı, koltuk, yatak gibi yerlere konulmamalıdır.

- Silikon tabancası fişe takıldıktan beş dakika sonra işlem yapılmalıdır.

- Silikon tabancasında bulunan sıcak malzeme kesinlikle kablo ile temas ettirilmemelidir.

- Sıcak işlemden sonra silikona hemen dokunulmaması gerekir.

- Islak zemine kesinlikle uygulanmaması gerekir.

- Silikonlama işlemi bittikten sonra daima fişten çekilmelidir.