Set Üstü Ocak fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli set üstü ocak modelleri ve tavsiyeleri

Bu zamana kadar ülkemizde ve dünya genelinde dört gözlü ocaklar kullanılıyordu. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte artık beş gözlü set üstü ocaklar da üretiliyor. Dört gözü gazlı bir gözü elektrikli olan bu ürünler, yemekleri daha hızlı pişirdiği için tercih edilmektedir.

Set Üstü Ocak Nedir?

Set üstü ocak, genellikle doğal gaz ve elektrik ile çalışan ve yemek pişirmek için kullanılan bir araçtır. Propan ve LPG ile çalışan modelleri de mevcuttur.

Set Üstü Ocak Ne İşe Yarar?

Ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılan set üstü ocaklar yemek pişirmeye yarar. Bunun dışında çay demlemek, mısır patlatmak ve yemek ısıtmak için set üstü ocak kullanılır. Aynı anda dört gözü birden kullanılabildiği için oldukça pratik bir aygıttır.

Set Üstü Ocak Nasıl Kullanılır?

Set üstü ocakların kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır. Mikrofiber bezle temizlendiği takdirde demirleri aşınmaz. Kimyasal temizleyicilerin yerine diş fırçası kullanılabilir. Demirler yağ sökücü ile temizlendikten sonra bir yere sabitlenmeli ve 10 dakika kadar beklenmeli. Set üstü ocağın demirleri daha sonra nemli bir bezle hafifçe silinebilir.

Set Üstü Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Lpg Tüp Uyumlu Set Üstü Ocak:

En ucuz ve kullanışlı ocaklardan biri olan Lpg tüp uyumlu set üstü ocaklar 9 aya varan taksit imkanlarıyla satışa çıkarılıyor. Emaye gövde olduğu için temizlenmesi son derece kolaydır.

2- Doğal Gazlı Set Üstü Cam Ocak:

Gaz sızıntısını önleyen bu ürünler bek kapaklıdır. 2 yıl garantili olan doğal gazlı set üstü ocaklarda gri, beyaz ve siyah gibi renk seçenekleri mevcuttur.

Uygun fiyata satın alınabilecek diğer set üstü ocaklar:

5 gözlü ocaklar

Elektrikli set üstü ocaklar

Gaz emniyetli ve termostatlı ocaklar

Set Üstü Ocak Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Set üstü ocak satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri ölçüleridir. Bu aygıtı bulaşık makinesinin üstünde kullanacak olan kişiler ölçülerinin uyum olmadığını kontrol etmelidir. Bununla birlikte evdeki tencerelerin ebadı da önemlidir. Tencerelerin ocağa büyük ya da küçük gelmemesi için öncesinde ölçüleri alınmalıdır.