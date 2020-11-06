Sandalye fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli sandalye modelleri ve tavsiyeleri

Sandalye, üzerinde oturulması için tasarlanmış bir araçtır. Arapça kökenlidir. Gün içinde yorulan kişilerin dinlenmek için üzerine oturdukları pratik araçlardır. Teknoloji geliştikçe ve ihtiyaçlar değiştikçe düz sıradan dört ayak ve tahtadan olan sandalyelerin yüzlerce modeli ve çeşidi ortaya çıkıyor.

Sandalye Nedir?

Dört ayaklı, sırt bölümü olan, yanlarda kolları bulunmayan oturma aracına sandalye denir. Ağırlıklı olarak ahşaptan üretilmesine rağmen plastik, profil ve alüminyumdan da üretiliyorlar.

Sandalye Ne İşe Yarar?

Gün içinde sürekli ayakta durmak, öncelikle ayakların ve bedenin yorulmasına neden olur. Yorulan insanlar dinlenme ihtiyacı duyarlar. Bunun için de oturacak yer ararlar. Dinlenmeyi sağlama açısından pratik biçimde sandalyeler bulunuyor. Sandalyeye oturarak yorulan bacaklarınızı dinlendirebilirsiniz.

Sandalye Nasıl Kullanılır?

Sandalye oturma ve dinlenme aracı olmasına rağmen, uzun süreli yanlış oturmalar vücut bozulmalarına yol açabiliyor. Sandalyede otururken sırtınızı sandalyenin sırtlığına dayayın. Asla kambur biçimde oturmayın. Otururken iki ayağınız yere basmalıdır. Bacak bacak üstüne atmak vücuda ve diğer ayağa ekstra yük bindirecektir.

Sandalye Ne Amaçla Kullanılır?

Sandalyenin asıl amacı oturma ve dinlenme ihtiyacını karşılamasıdır. Yemek yerken, iş ortamında çalışırken, bekleme salonlarında beklerken vb. gibi durumlarda sandalyeden yararlanıyorsunuz.

Sandalyeler her yaşta insanların rahat biçimde oturmaları amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle bebekler, çocuklar ve yetişkinlere hitap edecek şekilde imal ediliyorlar.

Sandalye Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Sandalyeler kullanım amacına çeşitlerine ayrılıyorlar. Bunlar;

1- Yemek sandalyeleri

2- Ofis sandalyeleri

3- Cafe sandalyeleri

4- Balkon/bahçe sandalyeleri

5- Mama sandalyeleri

6- Bar sandalyeleridir.

Sandalyeler ahşap, plastik, profil, alüminyum üretimlerine bağlı olarak modellerine ayrılıyorlar. Bu modelleri de şöyle sıralayabiliriz;

1- Kumaş/deri giydirme ahşap sandalyeler

2- Profil ızgara sandalyeler

3- Alüminyum ızgara sandalyeler

4-Tel sandalye

5- Kollu/kolsuz sandalyeler

6- Klasik ahşap sandalyeler

Sandalye Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sandalye seçiminde en önemli unsur kullanılacak mekan ve ortama uygun olmalıdır. Yemek masası için cafe, bar, bahçe sandalyeleri uygun değildir. Sandalyede kullanılan malzemelerin kaliteli olduğundan emin olmalısınız. Malzemeyle birlikte uygulanan işçilik de kaliteli olmalıdır. Sandalyeler en ağır kişiyi taşıyacak mukavemete sahip olmalıdır.

İç ve dış mekana uygun sandalye seçimi yapılmalıdır. Balkon veya bahçe ortamları için plastik, alüminyum, profil sandalye çeşitlerinden seçebilirsiniz.