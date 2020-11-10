Salıncak fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli salıncak modelleri ve tavsiyeleri

Bebek salıncaklarında insan sağlığına zarar verecek hiçbir malzeme kullanılmamıştır. Ahşaptan yapılan salıncaklar hem iç hem de dış mekanlarda gönül rahatlığıyla kurulabilir. Yetişkinler için imal edilen salıncaklar ise el örmesidir ve oldukça kullanışlıdır.

Salıncak Nedir?

Salıncak hem çocuklar hem de yetişkinler için üretilen bir mobilya ve oyuncak türüdür. Oyun parkı dışında bahçe, plaj, balkon ve evlerde kurulan çeşitleri mevcuttur.

Salıncak Nasıl Kullanılır?

Salıncakların kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır. Ürün ile birlikte gönderilen montaj kılavuzundaki talimatları adım adım izleyen alıcılar, salıncağı duvara ya da tavana monte edebilir.

Salıncak Ne Amaçla Kullanılır?

Salıncaklar eğlence amaçlı kullanılan bir mobilyadır. Bazı modelleri beşik gibi olduğu için bebekleri uyutmak için de kullanılabilir.

Salıncak Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Ahşap Bebek Salıncakları:

Boncuk süslemeli ahşap bebek yastıkların paket içeriğinde bir adet yastık da yer almaktadır. Yastık 0 doğal pamuk kumaşından, salıncak ise gürgen ağacından imal edilmiştir. 2 yıl garantili olan bu ürünler, sadece Türkiye'de değil, birçok Avrupa ülkesinde de çok satanlar kategorisinde yer alıyor.

2- Arkalıklı Salıncak:

El yapımı olduğu için dayanıklı olduğu kadar estetik bir görünüme de sahip olan bu salıncaklar çift katlı kumaş örgülerinden üretiliyor. Çift kollu ve arkalıklı olduğu için güvenli kullanımlar için uygundur.

3- Sepet Salıncak:

Sepet salıncaklar tavana asılabildiği için evin her odasında kurulabilir. Hem hamak hem de salıncak olarak kullanılabilen bu ürünlerde turuncu, kırmızı ve yeşil gibi canlı renk seçenekleri mevcut. 9 aya varan taksit imkanıyla satışa çıkarılan salıncaklar telefonla da sipariş edilebilir.

Online mağazalardan satın alınabilecek diğer salıncak çeşitleri şunlardır:

Zincirli ve figürlü salıncak

Minderli balkon salıncağı

Kapalı bahçe salıncağı

Hasır balon salıncak

Salıncak Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özellikle bebekler ve çocuklar için satın alınan salıncakların hangi malzemelerden yapıldığına dikkat edilmelidir. Plastik ve benzeri ürünler bebek sağlığı için uygun değildir. Demir salıncaklar da istenmeyen kazalara yol açabilir. Bu nedenle el örmesi ya da ahşaptan üretilen, hem kullanışlı hem de sağlıklıdır.

Salıncak satın alındıktan sonra kullanım ve montaj kılavuzu dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eksik bir parça varsa mağazaya bildirilmelidir.