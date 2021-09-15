Poşetsiz alışveriş hareketi
Migros, 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlattığı projeyle müşterilerini poşetsiz alışveriş hareketine davet edecek. Bugüne kadar Ege Orman Vakfı aracılığıyla yarım milyon fidanın dikilmesine katkı sağlayan Migros, alışverişlerdeki plastik poşet kullanımı azaldıkça Ege ve Akdeniz’deki ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunacak. Poşet yerine çevreci çanta kullanımının teşvik edildiği kampanya ile hem müşteriler hem de doğa kazanacak.
Plastik poşet kullanımının azaltılması için harekete geçen Migros, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros ve Macrocenter mağazalarındaki alışverişlerinde poşet almayan müşterilerinin hassasiyetine teşekkür etmek için ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunacak.
“Poşet Alma, Doğaya Destek Ol” sloganıyla müşterilerini #PoşetsizAlışverişHareketi kampanyasına davet eden Migros, plastik poşet kullanımı azaldıkça, Ege Orman Vakfı aracılığıyla bugüne kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek. Çoklu kullanımlı çevreci çanta kullanımının teşvik edildiği kampanya çerçevesinde hem müşteriler hem de doğa kazanacak.