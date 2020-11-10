Pikap fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli plak çalar modelleri ve tavsiyeleri

Online mağazaların ''müzik'' kategorisine tıklayanlar, pikap iğnesi, hoparlör ve kulaklık gibi aksesuarları da indirimli fiyatlarla satın alabilir. Pikapların beyaz, kahverengi ve pembe gibi alternatif renklere ev sahipliği yapıyor.

Pikap Nedir?

Pikap, içinde plak koymak için haznesi bulunan, ses kalitesi yüksek bir müzik aygıtıdır. 1877 yılında birçok elektrikli aletin de mucidi olan Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.

Pikap Nasıl Kullanılır?

Günümüzde pikaplar sadece plak değil cd ve kaset dinlemek için de kullanılıyor.

Pikap Ne Amaçla Kullanılır?

Pikaplar müzik dinlemek dışında birçok dekorasyon fikrine de esin kaynağı oluyor. Retro modasını yansıtan bu ürünler birçok kafe ve butik otelde diğer dekoratif eşyalar ile bir arada kullanılmaktadır.

Pikap Nasıl Kullanılır?

Pil ve elektrikle çalışan pikaplarının kullanımı oldukça pratiktir. Son yıllarda satışa çıkarılan şarjlı ve Usb girişli pikaplar, bilgisayara bağlanarak kullanılabilir. Uzun ömürlü kullanımlar için pikapların kafası yılda bir değiştirilmelidir.

Pikap Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Ahşap pikap:

Estetik bir görünüme sahip olan ahşap pikaplar, sadece müzik dinlemek için dekorasyon amaçlı da kullanılıyor. Evlerin genelde salonlarında tercih edilen bu ürünlerin yüzeyi ceviz kaplamadır.

2- Çanta şeklinde pikap:

Çanta şeklinde tasarlanmış pikap, henüz yeni bir ürün olmasına rağmen Türkiye'de ve diğer ülkelerde çok satan pikaplar arasında yer alıyor. Çanta şeklinde olduğu için üst kısmında bir taşımayı kolaylaştıran bir kulp bulunmaktadır. Bu ürünlerin beğenilen bir diğer özelliği ise USB girişiyle bilgisayara bağlanabilmesidir. Böylece plaktaki şarkılar dakikalar içerisinde MP3'e dönüştürülebiliyor.

3- Şarjlı pikap:

Şarjlı pikapların çalma hızı hem otomatik hem de manuel olarak ayarlanabilmektedir. Kontrol ise diğer pikapların birçoğunda olduğu gibi asansör sistemi kolla sağlanıyor. Sadece evlerde değil retro tarzda dekore edilmiş kafelerde de kullanılan şarjlı pikapların garanti süresi 2 yıldır.

Bu ürünlerin dışında uygun fiyata satın alabileceğiniz diğer pikap çeşitleri şunlardır:

Bluetooth destekli pikap

Yandan hoparlörlü retro pikap

Aktarım hoparlörlü pikap

Pikap Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelidir?

Pikaplar online açık arttırmalarda ve müzik aletleri satan mağazalarda satışa çıkarılıyor. Eğer sadece dekorasyon amaçlı bir pikap bakıyorsanız radyo şeklinde olan ahşap modellerden birini seçebilirsiniz. Ses kalitesi yüksek, kullanışlı bir pikap almak isteyenlerse elektrikli pikap çeşitlerine göz atabilir.