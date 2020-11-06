Perde modelleri - En iyi, ucuz kaliteli perde fiyatları ve tavsiyeleri

Desenli perdeler, en çok çocuk ve genç odalarında tercih ediliyor. Çizgi film karakterlerinin ve hayvanların sevimli bir şekilde resmedildiği bu ürünlerde kırmızı, sarı, yeşil ve mavi gibi canlı renkler bir arada kullanılmaktadır. Salon ve oturma odaları içinse daha çok çiçek motifleriyle süslenmiş perdeler satın alınıyor.

Perde Nedir?

Perde, genellikle saten, ipek ve polyester kumaşından yapılan bir örtüdür. Bunun dışında tafta ve keten kumaşlarından imal edilen çeşitleri de mevcuttur.

Perde Ne Amaçla Kullanılır?

Perdeler asıldığı mekanların dışarıdan görünmesini engeller. Gündüzleri ise daha çok güneş ışığın engellemek için kullanılır. İç dekorasyonda da önemli bir yer tutan perdeler, hem işlevsel hem de fonksiyonel aksesuarlardan biridir.

Perde Nasıl Kullanılır?

Perdelerin birçoğu tavandaki kornişlere asılır. Fakat günümüzde stor perde başta olmak üzere birçok farklı perde, çok daha pratik bir şekilde kullanılıyor. Stor perdelerin temizlemek için nemli bir bez ve temizleyici yeterli olmaktadır. Bu nedenle diğer modeller gibi çıkarılıp çamaşır makinesine atılmasına gerek yoktur.

Diğer perdeler ise ayda bir ya da iki kez 30 derecede yıkanmalıdır. Perdelerin zarar görmemesi için çamaşır makinesi hassas programda çalıştırılmalıdır.

Perde Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Jaluzi Perde:

Fiyat performans oranı baz alındığında müşterilerin beklentilerini karşılayan perdelerin başında jaluzi perdeler geliyor. Bu ürünlerin otomatik ve manuel olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Otomatik perdeler, uzaktan kumanda ile açılıp kapatılabilir. Güneşin ultraviyole ışınlarını dışarıda bırakan özel mekanizması sayesinde sağlıklı kullanımlar için idealdir. Bu perdelerin en önemli özelliklerin biri de gündüzleri tül, geceleri ise perde olarak kullanılabilmesidir.

2- Zebra Perde:

Stor perdeler ile özellikleri bezeyen zebra perdeler, uygun fiyat garantisiyle satışa çıkarılıyor. Hasır zebra perdeler bu yılın çok satan modelleri arasında yer almaktadır.

Diğer perde çeşitleri, Çiftli - Varaklı Stor Perde, Tül Perde, Fon Perde.

Perde Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Perdenin rengi ve deseni, odadaki diğer mobilyalara ve duvarın rengine göre seçilmelidir. Kumaş kalitesi ve ölçüsü de mutlaka dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Minimal dekorasyondan hoşlananlar beyaz ve krem gibi sade renkleri seçilebilir. Daha dekoratif modeller içinse desenli perde kategorisi incelenebilir.