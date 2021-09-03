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Ev, Ofis & Yaşam
Haber Giriş: 03.09.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Okul ürünleri ŞOK Marketler raflarında yerini aldı

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Okul ürünleri ŞOK Marketler raflarında yerini aldı

Okul ihtiyaçlarına yönelik hemen tüm ürünler Türkiye’nin 81 ilindeki ŞOK Marketler raflarında yerlerini aldı.

ŞOK Marketler, okullarda yüz yüze eğitime dönülmesiyle başlayan okul alışverişleri için anaokulundan üniversiteye her yaş ve kademedeki öğrenciye hitap eden ürün portföyünü hazırladı. 

ŞOK Marketler’in okul ve eğitime yönelik ürün kategorilerinde özellikle uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan tablet, çalışma sandalyesi gibi ürünlerin yanı sıra kalem setlerinden deftere, okul çantasından mataraya, yazı tahtasından boya setlerine her düzeyde yaş ve eğitim seviyesinin ihtiyaçlarına hitap eden ürün çeşitliliği bulunuyor.

Okul alışverişine yönelik 200’ü aşkın ürün, ŞOK Marketler’in kalite güvencesi ve uygun fiyatlarıyla Türkiye’nin 81 ilindeki 8 bin 741 ŞOK mağazasında satışa sunuluyor. Aynı zamanda ŞOK Marketler’in online sipariş uygulaması Cepte ŞOK üzerinden de ücretsiz teslimat ve kapıda ödeme seçenekleriyle sipariş verilebiliyor.

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