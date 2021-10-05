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“Meyve ve Sebze Yılı”na destek

#Migros#Meyve Ve Sebze Yılı#Proje
“Meyve ve Sebze Yılı”na destek

Migros, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı” kampanyasına; meyve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi, korunma koşulları gibi tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmaları ile birlikte yemek tariflerini paylaştığı “Tam Zamanında” adlı projesiyle destek olurken mağazaları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kampanyanın iletişim çalışmalarını geniş kitlelerle buluşmasını sağlıyor.

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Gıda kayıp ve israfını azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli uygulamalara imza atan Migros, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı" ilan edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen kampanya çalışmalarının destekçisi oldu.

FAO’nun “Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı” kampanyasını mağazaları ve sosyal medya hesapları gibi farklı kanallar üzerinden tüketicilerle buluşturan şirket, “Tam Zamanında” projesi ile de kampanyaya katkı sağlıyor.

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#Migros#Meyve Ve Sebze Yılı#Proje