Matkap fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli matkap modelleri ve tavsiyeleri

Matkap ucu ve setlerini de indirim fırsatlarından yararlanarak almak mümkün. Darbeli ve akülü matkapların dışında somun sıkma makineleri de indirimli ürünler arasında yer alıyor. Matkaplar online mağazalardaki ödeme koruma sistemi ile güvenli bir şekilde satın alınabilir. Öğle saatlerine kadar verilen siparişler aynı gün içerisinde kargoya veriliyor.

Matkap Nedir?

Matkap, demir malzemelerde ve ahşap yapıların yüzeyini delmek için kullanılan elektrikli bir alettir. Akülü ve şarjlı çeşitleri de mevcuttur. Uç kısmında kanal ve burgu adı verilen iki mekanizma bulunur.

Matkap Ne İşe Yarar?

Bakım, yapım, tadilat ve onarım işlerinde kullanılan matkaplar, çekiç ve çivi ile delinmesi zor olan yüzeylerin çok daha kısa sürede delinmesini sağlar. İhtiyaca göre hem iç hem dış mekanlarda kullanılabilir.

Matkap Nasıl Kullanılır?

Tam randımanlı çalışabilmek için matkapların çeşitli ekipmanlarla bir arada kullanılması gerekmektedir. Bu aletlerin başında karbür uçları ve matkap mengeneleri geliyor. Darbeli ve elektrikli matkaplar için pil ve adaptör gibi ekipmanların da temin edilmesi gerekiyor.

Güvenlik için matkap çalıştırılmadan önce koruyucu eldiven ve gözlük takılması tavsiye edilir. Tüm ekipmanlar ve koruyucu malzemeler matkap satan mağazalardan temin edilebilir.

Matkap Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Akülü Matkap:

Tek ve çift akülü olmak üzere iki çeşidi bulunan akülü matkapların dipçikleri kauçuktan üretilmiştir. Dipçiğin çok daha kolay kavranmasını sağlayan bu dipçikler sayesinde en sert yüzler bile kısa sürede delinebilir. Çift akülü matkaplar led ışıklıdır. Karanlık ortamlarda da pratik bir şekilde kullanılabilir. Batarya ve şarj cihazı ile birlikte satışa çıkarılan akülü matkapların garanti süresi 2 yıldır.

2- Darbeli Matkap:

Yüksek delme gücüne sahip olan darbeli matkaplar, hafif ve ergonomik bir yapıya sahiptir.

Diğer seçenekler arasında sütunlu matkap ve profesyonel kırıcı deliciler yer alıyor.

Matkap Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Matkap eğer evdeki tadilat işleri için alınacaksa şarjlı ya da akülü alınabilir. Darbeli matkaplar daha çok inşaat ve mobilya sektöründe kullanılır. Fiyatları diğer çeşitlerine göre daha yüksektir. Dış mekanlarda kullanmak için akülü matkaplar daha uygundur. Elektrik bağlantısına gerek kalmadan, şarj edilerek kullanılabilir.