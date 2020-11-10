Mama Sandalyesi modelleri - En iyi, ucuz kaliteli mama sandalyesi fiyatları ve tavsiyeleri

Mama sandalyesi bir bebeğin anne sütünden el gıdaya geçmesiyle birlikte anne ve bebeğin hayatına giren mobilyalardan biridir. Anne sütünü içmeyi bırakan ve artık ek gıdayla beslenmeye geçen bir bebeğin beslenmesi eskisi kadar kolaylıkla yapılamayacaktır. Fakat sürekli yeni şeyler öğrenmek isteyen, meraklı ve hareketli olan bir bebeğin beslenme sırasında daha sabit oturması zordur. Mama sandalyesi ile birlikte bebeğin güvenli ve sabit bir şekilde beslenmeye devam edebilmesi için önemli bir eşyadır. Bebek elinde oyuncaklar ile oynarken güvenli şekilde dik durabilir ve anne bebeğini bu sayede rahatlıkla besleyebilir.

Mama Sandalyesi Nedir?

En geniş şekliyle mama sandalyesi, bebeklerin altıncı ayına girmeleriyle kullanabilecekleri, yemek öğünlerinde oturarak yemek yiyebileceği, aynı zamanda bebeğin oyunlar oynamasını sağlayacak eşyaların bulunduğu bir mobilyadır.

Mama Sandalyesinin Önemi Nedir?

Bebekler büyüdükçe anne babasının hareketlerini taklit etmeye eğilimlidir. Taklit davranışı bebeğin yemek yemeyi öğrenebilmesi için kullanılmasıyla bu davranış yemek yemek noktasında fayda sağlayabilmektedir. Anne babanın bebeğin yanında yemek yemesi bebeğin kendilerini taklit etmesiyle ek gıdaya geçiş sürecinde oldukça kolaylık sağlayabilmektedir. Fakat bu noktada bebeğin birinin kucağında olmasıyla kolay olmamaktadır. Masaya uygun yükseklikteki bir mama sandalyesiyle bebeğin hareket alanı çok kısıtlanmadan, emniyetli ve rahat bir şekilde bebeğin beslenmesi kolaylaşmaktadır.

Mama Sandalyesi Kaçıncı Ayda Kullanılır?

Bir bebek 6 aylık olduktan sonra ek gıdaya geçebilmektedir. Bebeğin ek gıdaya geçişiyle yani 6 aylık olmasıyla mama sandalyesi kullanılmaya başlanabilir. Mama sandalyesi hem bebeğin hem de annenin hayatını kolaylaştıracaktır.

Mama Sandalyesi Alınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mama sandalyelerinde emniyet kemerleri bulunmaktadır. Emniyet kemerinin kolayca takılıp çıkarılıyor olması kullanımda pratiklik açısından çok önemlidir.

Mama sandalyelerinin yükseklik ayarının olup olmadığı önemlidir. Yüksekliği ayarlanabilir olan mama sandalyeleri her alanda her yükseklikte kullanılabilir.

Mama sandalyelerinin minderi kolaylıkla çıkarılabiliyor mu ve kolay temizlenebiliyor mu? Bebekler yemek yeme sırasında da hareketli oldukları için mama sandalyesinin ve minderinin kirlenme olasılığı çok yüksektir. Kolay çıkarılabilen ve temizlenebilen minder oldukça önemlidir.

Sandalyenin ne kadar çok yer kaplayıp kaplamadığı önemlidir. Anne babalar mutfağın büyüklüğünü dikkate alarak sandalyeyi seçmelidir.

Mama sandalyesinin katlanabilir olması bir misafirliğe gidildiğinde ya da bazen sandalyenin kenara konulması gerektiğinde katlanması önemlidir.

Mama sandalyesinin tekerlekli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Tekerlekli olan sandalyelerde mutlaka fren sistemi olmalıdır. Kolay taşınabilir bir sandalye olmalıdır.

Sırt ve ayak desteği bulunmalı, mama tepsisi çıkarılabilir olmalıdır.