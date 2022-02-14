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Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarına 60 ülke katıldı

#Orlandı#Abd#Mutfak
Kuzey Amerikanın en önemli mutfak ve banyo fuarına 60 ülke katıldı

Orlando’da düzenlenen Kuzey Amerika’nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400’e yakın marka katıldı.

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60 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı’nda (KBIS) kompoze yüzeyler sektöründe Türkiye’yi temsil eden tek marka Coante oldu. Firma fuarda klasik ürünlerinin yanı sıra yeni “Ultra Serisi”ni de tanıttı.

Kuzey Amerikanın en önemli mutfak ve banyo fuarına 60 ülke katıldı
Kompoze taş sektörünün pek çok ülkede hızla büyümesi nedeniyle yurt dışı fuarlara önem verdiklerini belirten şirketin genel müdürü Kenan Erdem, “Artık doğallık, hijyen, sağlamlık ve tasarım özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için pandemi süreci ve diğer krizlere rağmen faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici, etkileşimli bir platform olduğu için sektörümüz adına Türkiye'yi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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#Orlandı#Abd#Mutfak

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