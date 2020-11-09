Koltuk Örtüsü modelleri - En iyi, ucuz kaliteli koltuk örtüsü fiyatları ve tavsiyeleri

Çift taraflı koltuk örtüleri çok daha kullanışlıdır. Bir tarafında çıkmayan bir leke olduğunda diğer tarafı çevrilerek kullanılabilir. 0 doğal pamuk kumaşından üretilen örtülerin garanti süresi 1 yıldır. Ancak dikkatli kullanıldığı takdirde uzun yıllar boyunca ilk günkü kalitesinde kullanılabilir.

Koltuk Örtüsü Nedir?

Genellikle evlerin salon ve oturma odalarında serilen koltuk örtüleri, pamuk ve ketenden imal edilen koruyucu kılıflardır.

Koltuk Örtüsü Ne İşe Yarar?

Evlerde sıklıkla kullanılan bu örtüler koltuk ve kanepelerin kirlenmesini önler. Koltuk örtüleri estetik bir görünüme sahip olduğu için iç dekorasyonda önemli bir rol oynar. Bu nedenle eski ve yıpranmış koltukların üstüne de serilebilir.

Bu ürünler ofislerde de dekorasyon amaçlı kullanılabilir. Arabalar için özel olarak üretilmiş örtüler de koltukların zarar görmesini ve aşınmasını önlüyor.

Koltuk Örtüsü Nasıl Kullanılır?

Örtülerin serdikleri koltuklardan kaymasını istemeyenler için birçok pratik çözüm bulunmaktadır. Bunlardan ilki keçe kullanmaktadır. Koltuk ile örtü arasına konulan keçeler ince bir yapıya sahip olduğu için dışarıdan fark edilmez. Örtüleri koltuklara lastik ile sermek de mümkün. Lastik ve keçeler, koltuk örtüsü satan yerlerden satın alınabilir.

Koltuk Örtüsü Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Keten koltuk örtüsü:

Keten koltuk örtülerinin uç kısmında yer alan saçaklar, koltukların dekoratif görünmesini sağlıyor. Kalın bir kumaş olan keten, koltuk ve kanepelere kış aylarında serilebilir.

2- 0 pamuk koltuk örtüsü:

Pamuk ipliklerinden üretilen koltuk örtüleri sadece bu yıl değil geçtiğimiz yıllarda da en çok satan modeller arasında yer aldı. Yumuşak bir dokuya sahip olan bu ürünler antrasit, hardal ve su yeşili gibi farklı renk seçenekleri de mevcut.

3- Dantel koltuk örtüleri:

El işçiliğinin öne çıktığı dantel koltuk örtüleri, alıcıların sıklıkla tercih ettiği bir diğer seçeneği oluşturuyor.

Koltuk Örtüsü Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Leke tutmayan örtüler daha pahalı olmasına rağmen çok daha uzun ömürlü ve kullanışlıdır. Diğer örtülerle arasında az bir fiyat farkı olduğu için bu ürünlere öncelik verebilirsiniz. Koltuk örtüsü alırken renk seçimi de önemlidir. Örtünün rengi kullanılacağı odanın duvar rengi ile uyumlu olmalıdır.